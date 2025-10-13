Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Prisión de La Santé

Sarkozy entrará el día 21 de octubre en la cárcel por la financiación libia en su campaña de 2007

Archivo - Nicolas Sarkozy

Archivo - Nicolas Sarkozy / Europa Press/Contacto/Richard Zubelzu - Archivo

EFE

París

El expresidente francés Nicolas Sarkozy entrará el próximo día 21 de octubre a la prisión parisiense de La Santé por la condena de 5 años de prisión dictada en su contra en septiembre pasado en relación a la financiación libia de su campaña presidencial de 2007, indicaron este luens fuentes judiciales a varios medios franceses.

Sarkozy, que se convertirá así en el primer exjefe de Estado francés en ir a prisión, compareció ante la Fiscalía Nacional Financiera para conocer la fecha y el lugar de su encarcelamiento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents