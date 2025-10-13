Prisión de La Santé
Sarkozy entrará el día 21 de octubre en la cárcel por la financiación libia en su campaña de 2007
EFE
París
El expresidente francés Nicolas Sarkozy entrará el próximo día 21 de octubre a la prisión parisiense de La Santé por la condena de 5 años de prisión dictada en su contra en septiembre pasado en relación a la financiación libia de su campaña presidencial de 2007, indicaron este luens fuentes judiciales a varios medios franceses.
Sarkozy, que se convertirá así en el primer exjefe de Estado francés en ir a prisión, compareció ante la Fiscalía Nacional Financiera para conocer la fecha y el lugar de su encarcelamiento.
