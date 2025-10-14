Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tensión España-EEUU

Trump amenaza con imponer aranceles a España por el gasto en Defensa: “Deben ser castigados”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i) saluda al presidente de Estados Unidos, Donald Trump (d), antes de la ceremonia de firma del plan de paz para Oriente Próximo, a 13 de octubre de 2025, en Egipto.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i) saluda al presidente de Estados Unidos, Donald Trump (d), antes de la ceremonia de firma del plan de paz para Oriente Próximo, a 13 de octubre de 2025, en Egipto. / Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

Idoya Noain

Idoya Noain

Nueva York

La sonrisa y el fuerte apretón de manos entre Donald Trump y Pedro Sánchez el lunes y las palabras del presidente de Estrados Unidos sobre el “trabajo fabuloso” de España fueron un espejismo. Este martes el mandatario estadounidense ha vuelto a criticar duramente al gobierno español como miembro de la OTAN por no contribuir el 5% del PIB a Defensa, se ha declarado “muy infeliz con España” y ha amenazado con imponer aranceles en represalia. “Deben ser castigados”, ha dicho.

Trump ha realizado estas declaraciones en la Casa Blanca, conforme contestaba preguntas a la prensa antes de un almuerzo de trabajo con el presidente argentino, Javier MIlei. Y lo hecho ante la pregunta de un periodista sobre si apoyaría que la OTAN expulsara a España, un paso que sugirió la semana pasada.

“Son el único país que no subió su número al 5%”, ha dicho en referencia al porcentaje de PIB que pide que los miembros de la OTAN inviertan en Defensa.

Trump ha dicho también que “España consigue protección” de la Alianza Atlántica y ha sugerido que es inevitable por su situación geográfica, diciendo que están “en el semi-medio de ello, y van a ser protegidos automáticamente”. “Incluso si no quieres protegerlos, lo estás haciendo por la forma en que están ubicados”, ha dicho en una idea confusa.

“Lo que hicieron no fue bonito, creo que es muy irrespetuoso con la OTAN”, ha insistido. Y en ese momento es cuando ha dicho que pensó en darles “castigo comercial a través de aranceles por lo que hicieron” y ha añadido: “Puede que lo haga”.

