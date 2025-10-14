Campaña militar
Trump lanza otro ataque frente a costas de Venezuela contra una embarcación que acusa de narcotráfico y mata a seis hombres
Idoya Noain / Abel Gilbert
Estados Unidos ha hundido este martes por orden de Donald Trump frente a las costas de Venezuela otra embarcación a la que Washington acusa de narcotráfico y ha matado a los seis ocupantes. El propio Trump ha hecho el anuncio en su cuenta de Truth Social, incluyendo un vídeo de 33 segundos que recoge el momento de la explosión de la lancha.
Se trata del quinto ataque contra este tipo de embarcaciones autorizado por Trump, aunque él mismo hizo comentarios hace unas semanas que apuntan a la posibilidad de que se haya producido uno más. Con todos está retando la ley estadounidense y el derecho internacional.
El mandatario ha declarado que EEUU está en un “conflicto armado no internacional” con los cárteles de la droga, a cuyos miembros ha clasificado como combatientes ilegales, argumentos con los que trata de arrogarse la autoridad para estos ataques. Según la información facilitada públicamente por EEUU, hasta ahora han matado a 27 ocupantes de las lanchas.
Este último ataque llega cuatro días después de que el premio Nobel de la Paz se entregara a María Corina Machado, líder de la oposición a Nicolás Maduro en Venezuela, que ha agradecido a Trump su apoyo y ha respaldado la política del estadounidense contra el gobierno de Caracas y en particular los hundimientos de embarcaciones.
Noticia de última hora. Se ampliará en breve.
Suscríbete para seguir leyendo
- El crack de Alburquerque, el pueblo pacense endeudado hasta 2062, logra remontar con préstamos y apoyo privado
- El nuevo puente de Alcántara completa las pruebas de carga con camiones ante su inminente apertura
- Las extremeñas que abren camino en el mundo se citan en Cáceres: 'Tienen en común el talento
- Cancelado el concierto de Morad en Cáceres: Extremúsika 2025 sufre la caída de uno de sus principales artistas de la última jornada de festival
- El Ministerio de Vivienda escucha a Extremadura para facilitar casas en los pueblos que tienen suelo sin urbanizar: 'Queríamos construir aquí, pero no hay parcelas listas. El terreno está, pero sin luz ni agua
- Respuesta de Cobos a Cervera tras el Cacereño-Tenerife: 'Como futbolistas los dos jugamos en campos peores
- 12-0: la fiesta continúa en el Príncipe Felipe
- El pueblo de Cáceres que tiene su ayuntamiento en una pedanía