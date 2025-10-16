EEUU planea un gobierno tecnócrata y apolítico para Gaza y empezar la reconstrucción en las zonas sin control de Hamás

El entusiasmo ya se ha disipado en Israel. Después de la liberación este lunes de los últimos 20 rehenes vivos en Gaza y los cuerpos de nueve cautivos muertos, la felicidad inicial empieza a desaparecer, porque aún quedan 19 cadáveres en el enclave, y Hamás afirma no ser capaz de acceder a ellos. Ante la posibilidad de una renovación de la violencia, altos asesores estadounidenses han revelado nuevos detalles sobre la segunda parte del plan de paz del presidente Donald Trump. "Aún no estamos en el punto en que sintamos que el acuerdo ha sido violado", ha dicho un alto asesor estadounidense en una sesión informativa para periodistas este miércoles por la noche sobre el retraso en la devolución de los cuerpos.

"Hamás hizo lo correcto al devolver con vida a los 20 rehenes de una sola vez", ha añadido este funcionario anónimo en declaraciones recogidas por medios israelíes. A su vez, ha afirmado que Estados Unidos tiene la intención de pedir a la población de Gaza que ayude a localizar los cadáveres a cambio de una compensación económica. Los asesores estadounidenses insisten en que el enfoque a corto plazo en Gaza sigue siendo la desconcentración para garantizar que la gente no participe en provocaciones innecesarias. "Estamos observando diferentes acciones por parte de todos los bandos, que el presidente Trump y su equipo se esfuerzan por minimizar, y además, asegurar que la ayuda llegue y que se cumplan las partes del acuerdo, en concreto, la recuperación inmediata de los cuerpos", ha declarado un asesor.

Administración tecnócrata palestina

Durante este encuentro con la prensa, han afirmado que "el objetivo con esto es no estancarnos en los viejos juegos de palabras de estado, soberanía y gobernanza; simplemente hagamos que este lugar funcione". "Trump cree que la verdadera paz se logra abordando los temas que importan, como la seguridad y las oportunidades económicas", han añadido los asesores. Cuando han sido preguntados respecto a los integrantes de la administración tecnócrata palestina que gestionará Gaza, han afirmado que palestinos de la diáspora "muy exitosos" se están comunicando con ellos. Estas personas habían optado previamente por no vivir en Cisjordania, lo que supondría "vivir bajo la mafia" de la Autoridad Palestina, ni en Gaza. "Esta es la primera vez que creen que podría surgir una alternativa que no sea ni la Autoridad Palestina ni Hamás", ha dicho un asesor de alto nivel.

Los planes para la siguiente fase del acuerdo de alto el fuego están centrados en la gobernanza, la estabilización y la reconstrucción de Gaza. Por lo tanto, se prioriza la conformación de esta administración palestina tecnócrata y apolítica, que reclutará a candidatos cualificados de la diáspora. En zonas liberadas del control de Hamás, se empezaría la reconstrucción, que podría incluir la creación de fuerzas de seguridad locales e infraestructura civil. Se espera que la fuerza internacional de estabilización en Gaza incluya a Indonesia, varios países árabes y musulmanes, los Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Qatar y Azerbaiyán. "El objetivo es hacer llegar la ayuda humanitaria, restablecer el orden y comenzar a reconstruir Gaza de una manera funcional que no represente una amenaza para Israel o sus ciudadanos", ha declarado un funcionario.

Palabras vacías

Sin embargo, tanto para israelíes como para palestinos, estas suponen palabras vacías. El Foro de las Familias de los Rehenes y Desaparecidos ha pedido al Gobierno que cese inmediatamente la implementación de las etapas restantes del acuerdo de alto el fuego mientras Hamás "siga violando su parte en la devolución de todos los rehenes caídos". Estados Unidos niega que Hamás esté violando el acuerdo de alto el fuego con Israel, insistiendo en que se esperaba un proceso prolongado para devolver los cuerpos de los rehenes retenidos en Gaza, dadas las difíciles condiciones sobre el terreno. "El acuerdo que teníamos con ellos era que recuperáramos a todos los rehenes vivos, y lo cumplieron", ha insistido un asesor principal de Trump durante la sesión informativa con periodistas.

"Nadie será dejado atrás", ha repetido. Turquía habría ofrecido un equipo de 80 expertos especializados en recuperación de cuerpos para ayudar a recuperar estos cadáveres sepultados bajo los escombros, según informan altos asesores estadounidenses. Sus equipos cuentan con amplia experiencia en la recuperación de víctimas tras terremotos. No obstante, la destrucción en Gaza es superior a la de los mayores conflictos del mundo junta desde 2008, ya que se trata de 55 millones de toneladas de ruinas. Mientras, el Gobierno israelí sigue sin dar aprobación para la entrada de maquinaria pesada y otras herramientas necesarias para la recuperación de los cuerpos.

Sin ayuda

En la Franja de Gaza, la población sigue perdiendo la vida. Según el Ministerio de Salud gazatí, en las últimas 24 horas, al menos cuatro personas han muerto y 10 han resultado heridas en ataques israelíes. A ellas, se les suman otros 22 cuerpos de palestinos recuperados de debajo de los escombros y tres que han sucumbido a las heridas contraídas en agresiones previas. El mismo ministerio ha confirmado haber recibido los cadáveres de 30 palestinos en Gaza por parte de las autoridades israelíes, elevando el número total de cuerpos devueltos a más de 120. Algunos cuerpos muestran claros signos de tortura e incluso de posible ejecución, tal y como denuncian fuentes ministeriales.

Además, la ayuda humanitaria sigue sin llegar, porque la mayoría de camiones que han entrado al enclave son comerciales, es decir, traen productos a los mercados que gran parte de la población gazatí no se puede permitir. Como medida de castigo por el retraso en la entrega de los cuerpos de los rehenes, Israel sigue limitando la entrada de camiones con ayuda. El plan de Trump establecía unos 600 camiones diarios, aunque, por el momento, apenas han alcanzado la mitad de lo acordado. El COGAT, la unidad del Ejército israelí para sus actividades en territorio palestino, ha confirmado a la agencia Reuters que se están realizando preparativos con Egipto para abrir el cruce de Rafah al movimiento de personas, pero la fecha de la apertura se anunciará más adelante.