Bruselas presenta un plan para levantar un "muro de drones" y escudos aéreos contra la amenaza rusa

Bruselas quiere poner el foco en la creación de un sistema de defensa aéreo y contra drones rusos tras las recientes incursiones sobre espacio aéreo europeo, especialmente en los países Bálticos o Polonia. La Comisión Europea ha propuesto este el desarrollo urgente de cuatro grandes proyectos de defensa: el "Muro contra Drones", la "Vigilancia del Flanco Este", el "Escudo de Defensa Aérea" y el "Escudo de Defensa Espacial".

Son los cuatro pilares de la "Hoja de Ruta de Preparación Defensiva para 2030" que presenta este jueves la Alta Representante para la Política Exterior y de Seguridad europea, Kaja Kallas, y se llevará al Consejo Europeo para la aprobación por los 27 la próxima semana. "El peligro no va a desaparecer incluso si acaba la guerra de Ucrania", ha dicho Kallas. "El objetivo es que para el año 2030, todas las lacras hayan sido solucionadas".

El muro contra drones pretende ser una respuesta de emergencia a la oleada violaciones del espacio aéreo OTAN de aeronaves no tripuladas rusas del último mes y medio. El pasado 9 de septiembre, 19 drones rusos penetraron en Polonia. Varios fueron derribados. Alemania autorizó a derribar varios drones sospechosos sobre que obligaron a cerrar el aeropuerto de Múnich el pasado 3 de octubre. Episodios similares han ocurrido en Copenhague (Dinamarca), que tuvo que cerrar su tráfico aéreo el 22 de septiembre y Oslo (Noruega) el 6 de octubre.

"Hoy por hoy tenemos una capacidad limitada de detección y destrucción de drones", ha dicho el comisario de Defensa europeo Andrius Kubilius. Ha puesto como ejemplo de desarrollo los sensores acústicos de detección de drones, pero también del despliegue de artillería. No han concretado presupuestos totales, pero ha apuntado al programa de préstamos europeos par defensa SAFE.

Francia ha expresado dudas sobre esta prioridad, habida cuenta del ranto de actuación de los drones rusos. También las hay sobre la posibilidad de que Europa recupere el camino perdido frente a la que ya es una potencia en la cuestión que manda centenares de drones sobre Ucrania todas las noches. "Sí, creemos que el muro de drones es factible, por eso está incluido en la hoja de ruta. Hay unas fechas clave que deben ser discutidas ahora con los Estados miembros", aseguran altos funcionarios de la Comisión.

La mejora de la vigilancia del Flanco Este, por su parte, responde a las incursiones de cazas rusos, como la ocurrida en Estonia el 19 de septiembre, cuando tres aviones de combate rusos MiG-31 entraron en el espacio aéreo OTAN y permanecieron 12 minutos sobre el Golfo de Finlandia. La incursión obligó la intervención de cazas F-35 italianos desplegados como parte de la misión de Policía Aérea del Báltico de la OTAN.

"Si nos atacan a uno, nos atacan a todos", ha dicho la vicepresidenta de la Comisión y comisaria de Tecnología Henna Virkkunen.

Nueve áreas de capacidades militares

Bruselas trata de tratar de coordinar proyectos de rearme de cada país a través de la Agencia Europea de la Defensa. Este organismo realizará una revisión anual de los avances. Tras la fase de planificación, esta hoja de ruta controlará los avances en defensa de los Estados miembros. "Hay un plan de resultados, con calendario y objetivos: contatos, producción, licitaciones, modernización", ha dicho el comisario de Defensa europeo Andrius Kubilius.

El dinero de estos cuatro programas provendrá de los presupuestos de cada país, como parte del compromiso con el aumento hasta el 3% del PIB del gasto en Defensa con la OTAN. Bruselas ha dado la cifra de 800.000 millones de euros en inversión de aquí a 2030 y tiene programas conjuntos de gasto en defensa como SAFE. Se da a los países más margen de endeudamiento para defensa y se preparan esquemas de inversión pública y privada en defensa.

Archivo - Un militar de Ucrania durante una práctica con drones / Ashley Chan/SOPA Images via ZUMA / DPA - Archivo

El documento marca nueve áreas en las que hay que aumentar capacidades militares: defensa aérea y anti-misiles; facilitadores estratégicos (desde redes de comunicaciones a carreteras); guerra cibernética y de Inteligencia Artificial; munición y misiles; drones y sistemas anti-drones; combate terrestre; y combate marítimo.

Se pretende, por ejemplo, aumentar la movilidad de los ejércitos dentro del territorio europeo para poder facilitar los despliegues. En ese sentido, han identificado 500 mejoras a realizar.

"Se reforzará así la capacidad de Europea de disuadir contra ataques y defender todo su territorio por tierra, mar, aire, espacio y ciberespacio al mismo tiempo que se contribuye con los objetivos ya existentes de capacidades dentro de la OTAN", asegura la Comisión. "Alcanzar la capacidad de preparación completa significa garantizar que las Fuerzas Armadas de cada país pueden anticipar y prepararse para cualquier crisis, incluido un conflicto de alta intensidad".

La propuesta no está exenta de obstáculos. Francia ha expresado dudas sobre la guerra de drones propuesta como prioridad por la UE. La propia Francia y Alemania siguen manteniendo un pulso desde hace años sobre el sistema de defensa aérea europeo, el megaproyecto FCAS que incluye un caza y un sistema de drones. Debía estar listo precisamente para 2030 pero las desavenencias entre ambos países, que quieren proteger sus industrias militares nacionales, lo han retrasado y amenazan con hacerlo descarrilar. También hay dudas sobre si se deben adquirir sistemas defensivos Patriots estadounidenses, que tienen un ratio de derribo de misiles

En marzo de 2025, la Comisión Europea presentó el plan de rearme europeo que proveía esquemas financieros a los Estados miembros para invertir en capacidades militares. En junio, el Consejo Europeo encargó a la Comisión y a la Alta Representante que prepararan la hoja de ruta de capacidades que han presentado este jueves.