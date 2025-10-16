Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Alemania desplegará un segundo contingente de cazas Eurofighter en el flanco este de la OTAN

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, anunció este miércoles que las Fuerzas Armadas alemanas reforzarán su presencia en Polonia en labores de vigilancia del espacio aéreo del flanco este de la OTAN con varios Eurofighter, lo que supondrá el despliegue de un segundo contingente de estos aviones de combate después de los que se hallan destacados en Rumanía. "En el futuro, también estaremos con varios Eurofighters en Malbork, en Polonia. Esto nos hará aún más activos, más presentes y más visibles en la frontera oriental de la Alianza", dijo Pistorius en los márgenes de la reunión de titulares del ramo de la OTAN que se celebra este miércoles en Bruselas.