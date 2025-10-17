Hasta 15 años de cárcel por los disturbios tras las protestas juveniles en Marruecos

Los juzgados marroquíes han empezado a dictar las primeras sentencias para los detenidos en los disturbios tras las protestas de la generación Z que sacudieron a una decena de poblaciones. Penas que, como mínimo para dos de ellos, son de 15 años de cárcel, según sentenció el tribunal de Agadir, sur del país. Este veredicto llega dos semanas después de los altercados en los que se detuvieron unas 400 personas, según Interior.

El mismo tribunal, también condenó a otro grupo de nueve personas a 10 años de prisión y a otros cuatro a penas de entre 3 y 5 años. Entre los delitos que les achacan están violencia contra funcionarios, incendios de bienes, destrucción, saqueo o robo. Según varios medios locales, hay dos personas más condenadas, uno de ellos también a 15 años. De momento, se desconocen más detalles, aunque se espera que en los próximos días más jóvenes se sienten en el banquillo. Según el Espacio Marroquí de Derechos Humanos, hay más de 100 personas en prisión provisional y más de 250 en libertad condicional.

Los altercados más importantes tuvieron lugar las noches del 30 de septiembre y 1 de octubre, especialmente en varias poblaciones del sur del país, cercanas a Agadir, también en Marrakech, Oujda o Salé. Se produjeron ya entrada la noche, se quemaron edificios oficiales, bancos, coches, también hubo enfrentamientos con la policía. Tres personas murieron por disparos de la Gendarmería. Según la versión oficial, querían asaltar su caserna y los agentes dispararon en "legítima defensa". También hubo centenares de policías y manifestantes heridos. Entre ellos, un joven que fue trasladado en estado grave tras ser atropellado por un furgón de policía que embistió a un grupo de manifestantes.

Manifestaciones pacíficas

Estas protestas violentas se produjeron al margen de las manifestaciones de la Generación Z marroquí, que desde el 27 de septiembre han salido a la calle para reclamar más educación y sanidad, además del fin de la corrupción. Unas protestas que fueron respondidas con una oleada de detenciones bajo el pretexto de que no estaban autorizadas. Hay, como mínimo, decenas, se desconoce el número exacto, de personas que están siendo procesadas. La Asociación Marroquí por los Derechos Humanos ha abierto un formulario para recopilar cifras de procesados y dar apoyo jurídico.

"Lo que caracterizó a muchas de las detenciones es que no se basaron en actos concretos ni en situaciones de flagrante delito", explica una de las abogadas que participa en la defensa, Sara Soujar, en una tribuna publicada en 'Voice of Morocco'. Relata que muchos fueron detenidos por su "aspecto, sus peinados, su forma de vestir, o por llevar mochilas o pancartas con lemas simbólicos". "Algunos de ellos ni siquiera estaban dentro de los lugares de protesta", precisa. La policía, según pudimos ver, también revisaba los móviles de los jóvenes para buscar fotos o si tenían la aplicación Discord, que es la que usan para organizar las protestas.

Uno de los casos que ha salido a la luz estos días es el de Auyub, un empleado de una imprenta en Rabat que está siendo procesado por haber impreso, como parte de su trabajo, un logo de GenZ212 y la frase "Free Palestine" en camisetas de fútbol de la selección marroquí, revela el digital 'Le Desk'. Explican que, según la familia, no ha participado en las protestas, ni tiene relación con ellas, pero que la policía lo fue a buscar a su lugar de trabajo. Tras ser citado por el tribunal de Rabat, fue llevado a prisión a espera de juicio. Se le acusa de incitación a cometer delitos o crímenes mediante el uso de pancartas u otros elementos públicos, algo castigado con entre seis meses y cinco años de prisión, dependiendo de si se considera delito o crimen, según precisa el medio.

Nuevas protestas

A pesar de la respuesta incicial de las autoridades, la semana pasada la policia permitió las protestas de los jóvenes sin que se produjeran nuevas detenciones. La Generación Z marroquí, el grupo que ha promovido estas protestas, ha convocado de nuevo manifestaciones para este sábado por la tarde en 12 ciudades del país. Además de las reivindicaciones habituales, también piden la libertad para todas las personas que se encuentran en prisión o procesados por la justicia.