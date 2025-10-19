Incidente en EEUU
Al menos tres heridos durante un tiroteo en un campus de Oklahoma
El tiroteo tuvo lugar de madrugada, y la policía ha facilitado un número de contacto para encontrar al presunto agresor
Efe
Al menos tres personas, incluido un estudiante, resultaron heridas en un tiroteo en una residencia en el campus de la Universidad Estatal de Oklahoma (OSU, en inglés), sin que la Policía haya notificado arrestos por el momento. El tiroteo tuvo lugar a las 03:40 hora local (08:40 GMT) en el dormitorio residencial Carreker East de la universidad, informó en un comunicado el Departamento de Policía de OSU.
Al menos tres personas, incluido un estudiante, fueron heridas durante el incidente, señaló por su parte un portavoz de la universidad al medio ABC News, sin proporcionar más detalles sobre su condición. La Policía agregó que se trató de un hecho aislado y que el sospechoso "ya no se encuentra en el campus".
Número de contacto
Además, facilitó un número de contacto para quienes posean información que ayude a localizar al agresor, en el marco de una investigación que está en marcha. Estados Unidos ha registrado al menos 300 tiroteos masivos en lo que va de 2025, según la organización civil Gun Violence Archive. En cada uno de estos incidentes, al menos cuatro personas recibieron disparos, sin contar al atacante.
- Triste final para Pedro, el vecino de Mérida con obesidad mórbida que no podía salir de casa
- ¿Vuelve la Lluvia a Extremadura? Esta es la previsión del tiempo que cambia el fin de semana
- Expertos de la UEx cifran el coste del derribo de Isla Valdecañas: 202 euros por extremeño
- Nueva inversión para poner a punto el cámping de uno de los mejores enclaves turísticos de Cáceres
- De Plasencia, maltratada y con un tumor cerebral: La batalla de Estela por esquivar a la muerte
- El mayor accidente laboral en la historia del país, una tragedia que conmocionó a Extremadura
- Un tesoro patrimonial de la parte antigua de Cáceres reabre al público tres años después: 'Gratis, por ahora
- Vecinos de la Ciudad Monumental de Cáceres ante la falta de aparcamiento: 'He llegado a estar 45 minutos para encontrar sitio