Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Francia

Cuatro muertos en el incendio de un edificio de viviendas en Lyon

El fuego pudo apagarse completamente con la intervención de 78 bomberos y una treintena de vehículos

Camiones de bomberos franceses.

Camiones de bomberos franceses. / EFE

EFE

París

Cuatro personas murieron en el incendio de un edificio de viviendas en el centro de Lyon, la tercera ciudad de Francia, en la noche del domingo al lunes, informaron las autoridades.

El incendio se declaró hacia las 5.00 de la madrugada (3.00 GMT) en el número 230 de la calle André-Philip, en el distrito tercero, precisó el diario Le Progrès.

Cuando llegaron los servicios de urgencia, atendieron a cuatro personas que estaban en parada cardiorespiratoria pero no pudieron reanimarlas. El fuego pudo apagarse completamente hacia las 7.00 (5.00 GMT) con la intervención de 78 bomberos y una treintena de vehículos.

Fabrice Rosay, el 'número dos' de la prefectura (delegación del Gobierno), acudió al lugar de los hechos y anunció que se ha abierto una investigación para determinar las razones de lo ocurrido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Expertos de la UEx cifran el coste del derribo de Isla Valdecañas: 202 euros por extremeño
  2. Nueva inversión para poner a punto el cámping de uno de los mejores enclaves turísticos de Cáceres
  3. De Plasencia, maltratada y con un tumor cerebral: La batalla de Estela por esquivar a la muerte
  4. El mayor accidente laboral en la historia del país, una tragedia que conmocionó a Extremadura
  5. Isidoro Saavedra, 91 años: 'Abrí por primera vez las puertas del Gran Teatro de Cáceres y nunca olvidaré el frío que hacía aquel día
  6. Jorge Rodríguez Velasco, graduado en Historia y Patrimonio histórico por la UEx: Los pies de San Pedro de Alcántara
  7. Un 'autobús informativo' recorrerá los pueblos de Extremadura para asesorar de los trámites y ayudas de la Junta: 'Nuestra prioridad es estar cerca
  8. El Foro de los Balbos vibra como nunca en una cita que une música y creatividad

El truco del bote de vidrio para mantener los plátanos amarillos y frescos más de 15 días: "Sabía que podía hacerlo"

El truco del bote de vidrio para mantener los plátanos amarillos y frescos más de 15 días: "Sabía que podía hacerlo"

Cambiar los patrones de producción y consumo, única solución para resolver la contaminación plástica marina

Cambiar los patrones de producción y consumo, única solución para resolver la contaminación plástica marina

El Museo del Louvre decide a última hora cerrar también este lunes tras el robo de joyas

El Museo del Louvre decide a última hora cerrar también este lunes tras el robo de joyas

Pablo Iglesias confirma que negoció con el Gobierno para situar en tertulias de RTVE a trabajadores de Canal Red

Pablo Iglesias confirma que negoció con el Gobierno para situar en tertulias de RTVE a trabajadores de Canal Red

Cuatro muertos en el incendio de un edificio de viviendas en Lyon

Cuatro muertos en el incendio de un edificio de viviendas en Lyon

Trujillo consolida su certamen de pintura rápida con la participación de 31 artistas de once provincias

Trujillo consolida su certamen de pintura rápida con la participación de 31 artistas de once provincias
Tracking Pixel Contents