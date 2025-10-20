Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Minuto a minuto

DIRECTO | Última hora del conflicto Hamás-Israel

Hamás insiste en que respeta el alto el fuego y presenta pruebas de violaciones israelíes "desde el primer día"

Hombres armados de Hamás escoltan en Gaza autobuses de palestinos excarcelados por Israel.

Hombres armados de Hamás escoltan en Gaza autobuses de palestinos excarcelados por Israel. / AP/LaPresse

O. González / R. Gargoi / D. Campayo / S.Vázquez

La posibilidad de lograr una paz duradera en Oriente Próximo se ha quebrado este domingo, después de que Israel haya bombardeado desde el aire Rafah, debido a un presunto ataque de milicianos contra sus tropas. Mientras tanto, el Estado hebreo sigue identificando los rehenes muertos entregados por Hamás. El Movimiento de Resistencia Islámica ha entregado ya los restos de once de los 28 cautivos fallecidos y todavía quedarían los cuerpos de otros 15 en la Franja de Gaza.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Triste final para Pedro, el vecino de Mérida con obesidad mórbida que no podía salir de casa
  2. ¿Vuelve la Lluvia a Extremadura? Esta es la previsión del tiempo que cambia el fin de semana
  3. Expertos de la UEx cifran el coste del derribo de Isla Valdecañas: 202 euros por extremeño
  4. Nueva inversión para poner a punto el cámping de uno de los mejores enclaves turísticos de Cáceres
  5. De Plasencia, maltratada y con un tumor cerebral: La batalla de Estela por esquivar a la muerte
  6. El mayor accidente laboral en la historia del país, una tragedia que conmocionó a Extremadura
  7. Un tesoro patrimonial de la parte antigua de Cáceres reabre al público tres años después: 'Gratis, por ahora
  8. Vecinos de la Ciudad Monumental de Cáceres ante la falta de aparcamiento: 'He llegado a estar 45 minutos para encontrar sitio

El tiempo en Plasencia: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El tiempo en Plasencia: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

Estado actual de las obras del primer tramo la autovía A-58, que unirá Cáceres y Badajoz

Estado actual de las obras del primer tramo la autovía A-58, que unirá Cáceres y Badajoz

"Los misioneros están como una cabra"

"Los misioneros están como una cabra"

El tiempo en Olivenza: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El tiempo en Olivenza: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El tiempo en Oliva de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El tiempo en Oliva de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El tiempo en Navalvillar de Pela: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El tiempo en Navalvillar de Pela: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El tiempo en Navalmoral de la Mata: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El tiempo en Navalmoral de la Mata: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El tiempo en Mérida: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El tiempo en Mérida: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre
Tracking Pixel Contents