Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia: "Trump presiona al régimen de Maduro para que negocie su salida o se rompa por dentro"

El expresidente colombiano Juan Manuel Santos (Bogotá, 1951) ganó el premio Nobel de la Paz en 2016 por sus esfuerzos para acabar con la guerra civil en Colombia, que culminaron a finales de aquel año con el acuerdo de paz firmado con la guerrilla de las FARC. Economista de formación y miembro de una prominente familia colombiana —fundadora del diario 'El Tiempo'— fue ministro de Defensa con Álvaro Uribe antes de presidir el país entre 2010 y 2018. Ahora observa con preocupación la lenta implementación de aquellos acuerdos, pero también las maniobras de Donald Trump en la región o la falta de unidad latinoamericana para enfrentar los desafíos globales. Atiende a EL PERIÓDICO en una entrevista, realizada durante la celebración en Barcelona del foro de debate World In Progress.

Estados Unidos está concentrando fuerzas militares en el Caribe. Acusa al régimen de Maduro de narcotráfico y está bombardeando supuestas narcolanchas en las sus inmediaciones, a pesar de que las principales rutas de narcotráfico a Estados Unidos no pasan por ahí o que tampoco Venezuela parece ser el origen del fentanilo. ¿Qué cree que está tratando de hacer Trump?

Trump está tratando de presionar para ver si el régimen de Maduro se sienta a negociar su salida o se rompe por dentro. Esa es la presión que está ejerciendo. La otra alternativa que mucha gente dice que podría suceder es alguna intervención militar más directa, estilo Osama bin Laden o alguna cosa en ese sentido. Es, de todas formas, una situación muy desafortunada porque ahí no gana nadie. El régimen de Maduro es un régimen ilegítimo, se robó las elecciones, todo el mundo lo sabe, y ojalá internamente se logre algún tipo de cambio porque la represión de Maduro en estos últimos tiempos se ha acentuado.

¿Cree que esa vía puede funcionar? Maduro ha demostrado una enorme resiliencia.

Pues hasta ahora sí, pero ahí, como dicen, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Ojalá se pueda encontrar una solución pacífica a la situación tan triste que sufre Venezuela porque cualquier situación allá nos afecta a los colombianos.

Y justo en este momento el Premio Nobel de la Paz se ha concedido a María Corina Machado, defensora de la democracia en Venezuela, pero también figura polémica. ¿Qué opinión le merece?

Me pareció una decisión acertada por parte del comité del Premio Nobel en Oslo. María Corina ha demostrado un coraje impresionante, mucha perseverancia, y ha luchado por la libertad y la democracia de su país como pocos en el mundo en este momento. Y como el Premio Nobel se concede a las personas que han hecho un trabajo excepcional en el año anterior, creo que ella ha hecho un trabajo excepcional.

La señora Machado ha abogado o ha defendido una intervención militar en Venezuela. ¿Cree que es una opción legítima para acabar con Maduro?

Ella lo que ha dicho es que ojalá se produzca un cambio pacífico. Pero no un cambio cosmético sino un cambio de régimen. O sea, que el régimen de Maduro no puede mantenerse en el poder. Yo no le he oído decir que apoye una intervención militar.

¿Más allá de si lo ha dicho o no explícitamente, qué opinión tiene al respecto?

Pues yo espero que no se llegue a eso, porque el costo sería altísimo para todo el mundo. Desde hace muchos años vengo abogando por una solución pacífica. Ojalá la presión que se está ejerciendo sobre el régimen produzca algún resultado para que tengamos esa solución pacífica y evitemos la violencia. La violencia no le conviene a nadie, ni a los venezolanos ni a los colombianos, porque nosotros tenemos mucho que sufrir en alguna situación violenta en Venezuela.

Trump ha puesto ahora en el punto de mira también a Colombia. Ha acusado a su presidente, Gustavo Petro, de ser un narcolíder y ha suspendido las ayudas a Bogotá.

Esa es una situación muy desafortunada. Colombia y EEUU han mantenido durante mucho tiempo unas relaciones muy fluidas y positivas. A nosotros se nos consideraba el aliado estratégico de EEUU en América Latina. Eso se logró después de un trabajo muy efectivo, diplomático y de cooperación con Estados Unidos. Es nuestro principal socio comercial, nuestro principal socio económico. Cuando hay insultos entre mandatarios, los que acaban pagando el pato son los pueblos. En este caso, mire la paradoja, es posible que Petro esté buscando ese enfrentamiento con Trump para ver si logra el mismo efecto que tuvo Lula cuando Trump lo amenazó. Y puede que algo logre en ese campo. También puede que a Trump le dé réditos la dureza contra el narcotráfico. Pero quien acaba beneficiándose de esto es el crimen organizado que domina el narcotráfico y todas las economías ilegales. Es el divide y reinarás. Colombia es la fuente del 80% de la inteligencia estratégica que usa EEUU en contra del narcotráfico. Entonces, ¿quién se va a beneficiar? El crimen organizado. Y ¿quiénes se perjudican? Los pueblos de EEUU y de Colombia.

¿Por qué les está costando tanto a los países latinoamericanos deshacerse de los tentáculos del narcotráfico y de esta violencia perenne?

Por la falta de cooperación entre los países. América Latina hacía mucho tiempo que no estaba tan desintegrada. Los presidentes peleándose entre ellos: México con Ecuador, Colombia con Perú, Argentina con Brasil. Esa desintegración genera falta de cooperación. Y un enemigo como el crimen organizado que está creciendo, que es multinacional, que está utilizando las técnicas más avanzadas para cometer sus delitos, requiere cooperación entre los países y en este caso también con EEUU porque es un enemigo común.

Usted fue uno de los grandes artífices del acuerdo de paz en Colombia. Una encuesta de la pasada primavera decía que más del 70% de los colombianos está descontento con el ritmo de implementación de la paz en Colombia. ¿Qué está pasando?

Yo también estoy descontento con el ritmo de implementación porque el Gobierno pasado, por razones políticas, hizo campaña en contra del proceso de paz. A pesar de que estaba en la Constitución la obligación de implementar, hicieron muy poco. Y este Gobierno, por otras razones, entre ellas su total incapacidad para coordinar y organizarse, tampoco ha implementado como es debido el acuerdo. Ese acuerdo de paz no solamente fue para desmovilizar, desarmar y reintegrar a las FARC, que era la guerrilla más poderosa y más antigua de América Latina. Con esa paz resolvimos el conflicto armado. Y lo que tenemos ahora es unas bandas criminales, que son muchas, tratando de llenar ese vacío. Y ahí es donde ha faltado también una política efectiva de seguridad.

¿Por qué cree que va Trump a por Petro? Antes dijo que tiene que ver con sus críticas a EEUU, pero ¿hay algo más? ¿Es por su orientación ideológica de izquierdas o cree que hay algo de verdad en lo que dice Trump para acusar a Petro de vínculos con el narco?

Con su retórica populista e ideológica de acusar a Trump personalmente, Petro encuentra a alguien parecido a él, que también le gusta tener enemigos. Trump no se quedó callado y le respondió. Y ese pimpón de insultos, de trinos, porque a ambos les gusta usar el tuit con mucha frecuencia, genera unas situaciones que son a la larga muy contraproducentes para todo el mundo.

¿Cree que podemos estar entrando de nuevo en una vuelta al intervencionismo militar estadounidense en América Latina? ¿Una suerte de regreso de la doctrina Monroe o de aquellos años oscuros de los golpes patrocinados desde Washington?

Pues yo espero que no, pero lo que está sucediendo en el mundo es preocupante. La falta de respeto por el derecho internacional, el debilitamiento de Naciones Unidas… Los países que inspiraron la creación de Naciones Unidas y las reglas de juego del multilateralismo son los primeros que están violando esas reglas de juego. Mire a Rusia, mire a Estados Unidos. Es muy preocupante a nivel mundial y ojalá los países reaccionen porque la ley de la selva no le conviene a nadie. Ni siquiera a los poderosos.

¿Se siente bien tratada América Latina en este sistema internacional que ahora se tambalea?

Si América Latina logra un mínimo de cohesión y habla con una sola voz, tendría una gran importancia en el rediseño del sistema multilateral porque América Latina tiene mucho de lo que el mundo necesita en este momento. Biodiversidad, energía, agua, capacidad de producir alimentos, pero necesitamos hablar con una sola voz, no cada uno por su lado, porque así nadie nos va a escuchar.

¿Por qué la región ha mostrado tan poca comprensión hacia Ucrania y los esfuerzos para castigar a Rusia por su invasión ilegal?

Porque no sienten la guerra como algo cercano. Hubo consenso para protestar contra el crimen de agresión, que es lo que fue, porque si hoy se lo hacen a Ucrania, mañana se lo hacen a cualquier país de América Latina. Pero ha faltado liderazgo, visión y sobre todo, repito, coordinación para hablar con una sola voz.

Estamos cada vez más metidos en una pugna fundamentalmente entre China y Estados Unidos por la hegemonía mundial. Eso se traduce en alianzas, en penetración económica, explotación de recursos. ¿Quién está ganando esa carrera en América Latina?

Pues ahí hay una competencia muy fuerte. EEUU ahora explícitamente está diciendo que no hagan negocios con China. China se está metiendo directamente porque ve las oportunidades y, en la medida en que Washington no está presente, ahí está Pekín golpeando. Esa competencia entre ambos será a la larga muy contraproducente porque mientras están peleando en América Latina y en el mundo, los problemas existenciales se están agravando. La posibilidad de una guerra nuclear, el cambio climático, la inteligencia artificial… Si no hay un mínimo de gobernabilidad de la inteligencia artificial, eso puede resultar muy dañino para el mundo.