"La verdad triunfará": Nicolas Sarkozy ingresa en prisión para cumplir cinco años por financiación ilegal

Una imagen para la historia. El primer ex presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, entrando en la cárcel de La Santé de París este martes tras ser condenado a cinco años de prisión firme por asociación ilícita por el 'caso Gadafi'.

A las nueve de la mañana, la familia Sarkozy al completo salía del domicilio familiar apoyados por una multitud que coreaba el nombre del ex presidente, mostrando su apoyo. “Es inocente, y es injusto”, gritaba uno de los presentes. Minutos después, con semblante serio pero con la cabeza alta, Sarkozy abandonaba su casa de la mano de su mujer, Carla Bruni, y se acercaba a la gente para agradecer su apoyo: “Merci, de tout coeur, merci” (gracias, de todo corazón, gracias), decía.

Antes de subirse al coche oficial, se despide con un abrazo de la pequeña Giulia Sarkozy, y a su mujer, quien no se despega de su lado, y se sube al vehículo que le llevará a prisión escoltado por una decena de vehículos de la policía francesa. Camino al centro penitenciario, el ex mandatario pasará por la Torre Eiffel, la réplica de la Estatua de la Libertad situada en la Isla de los Cisnes, y los Inválidos hasta llegar a La Santé, donde permanecerá al menos largas semanas hasta que sus abogados consigan un recurso que le permita abandonar la prisión.

Convencido de que es inocente, el ex mandatario aún tenía cosas que decir antes de ser privado de libertad, y con un escueto post en su perfil de X, Sarkozy reafirmaba su inocencia: “No es un ex presidente que encerramos, es un inocente”.

La escena no ha durado más de una hora pero ya es historia de Francia. Se trata del primer ex jefe de Estado del país galo que acaba entre rejas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, un hito histórico que responde a la sentencia impuesta en septiembre por un tribunal de París, que dictaminó su culpabilidad por asociación ilícita con el régimen autocrático de Libia para que regase de dinero sus aspiraciones presidenciales.

Francia dividida entre su inocencia y la indignación

Su hijo, Louis Sarkozy, había organizado una manifestación frente al domicilio el mismo día del ingreso en prisión de su padre para demostrarle “el apoyo del pueblo” y protestar por “una sentencia injusta”.

Un espectáculo al que no le han faltado banderas de Francia ondeando a las puertas del domicilio del ex presidente y los cánticos del himno nacional. No solo eso, días antes de entrada en la cárcel, Nicolas Sarkozy fue recibido por el presidente Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo, generando una indignación entre parte de la clase política francesa por vulnerar “la separación de poderes”. Emmanuel Macron considera este gesto "normal, a nivel humano", haber recibido a Nicolas Sarkozy, cuatro días antes de su encarcelamiento.

Un apoyo al ex mandatario que también llegaba de la mano del ministro de justicia, Gérald Darmanin, quien reconocía el pasado lunes que iría a visitar a Sarkozy a la cárcel semanalmente para garantizar su seguridad, insistiendo en que el ministro puede “visitar cualquier prisión y cualquier preso cuando lo desee”. Darmanin lamentó con "gran tristeza" el encarcelamiento del hombre a quien presenta como su mentor político.

Presentación inmediata de una solicitud de liberación

Una vez ingresado en el centro penitenciario, los abogados de Sarkozy solicitarán su liberación "muy rápidamente", ya que "una noche en prisión es demasiado", declaró Ingrain. "Objetivamente no hay ninguna razón para que el tribunal de apelación rechace esta liberación, pero existe incertidumbre jurídica y la afrontaremos", señaló el letrado, quien adelantó que "no habrá trato preferencial" para él y que "su solicitud se examinará dentro del plazo habitual, que es de un mes".

En cualquier caso, sus abogados insistieron en que el ex mandatorio pasará "entre tres semanas y un mes detenido antes de que se pronuncie el tribunal" sobre su demanda de puesta en libertad, que de recibir una respuesta positiva le permitiría pasar las Navidades en su casa y comparecer libre en el juicio en apelación previsto para marzo de 2026. Durante el tiempo que pasará en La Santé, el exjefe de Estado tiene aprovechará para "escribir sobre su experiencia, sobre la injusticia de la que es víctima".

Nicolas dormirá en un módulo especial por su edad y su condición de alto funcionario, y en su mesita de noche dormirá con dos libros: Monte Carlo y la vida de Jesús.