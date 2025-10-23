Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Un muerto y un herido tras un ataque de dron ucraniano en Briansk

Un civil ruso murió y otro resultó herido tras el ataque de un dron ucraniano en la región fronteriza de Briansk, según informó el gobernador local, Alexandr Bogmoaz.

"El régimen de Kiev continua perpetrando crímenes inhumanos contra civiles. El Ejército ucraniano atacó con drones kamikaze a civiles de la localidad de Andréikovichi del distrito Pogarski. A consecuencia de las acciones terroristas, lamentablemente, murió un civil", escribió en su canal de Telegram.

Según Bogomaz, otro civil resultó herido.