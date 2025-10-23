Insólita solicitud
Un hijo de Bolsonaro pide a EEUU que hunda embarcaciones en aguas brasileñas
El senador Flavio Bolsonaro propuso al secretario de Guerra ataques similares a los realizados cerca de las costas de Venezuela y Colombia
El senador Flávio Bolsonaro propuso a Estados Unidos aplicar en aguas brasileña la misma medicina de los bombardeos a las embarcaciones que supuestamente transportan droga en el Caribe y el Pacífico. El hijo del ultraderechista condenado a 27 años y tres meses de cárcel por liderar una "organización criminal" que intentó tomar el poder en 2023, expresó en X su "envidia" al compartir una publicación del secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, sobre los hundimientos de "narco lanchas" cerca de las costas colombianas. "He oído que hay barcos como este aquí en Río de Janeiro, en la bahía de Guanabara, inundando Brasil con drogas. ¿No le gustaría pasar unos meses aquí ayudándonos a combatir estas organizaciones terroristas? ", le preguntó Bolsonaro Jr a Hegseth.
Con sus palabras, el bolsonarismo ha reactivado los pedidos de una intervención norteamericana en los asuntos internos de Brasil que se hizo visible durante el proceso contra el expresidente con la imposición de aranceles del 50% a las exportaciones del país sudamericano y las sanciones contra el juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.
Eduardo Bolsonaro, el primogénito del ex capitán del Ejército se encuentra en Washington desde hace meses, eludiendo a la justicia de su país, y a la cabeza de las gestiones con los sectores más duros del ala republicana para que Donal Trump presione a Luiz Inacio Lula da Silva y los implicados en el juicio contra su padre.
Estados Unidos retomaron sus negociaciones bilaterales días atrás. A diferencia de lo que sucedió en agosto, cuando Trump hizo causa común con Jair Bolsonaro, el tema del exmandatario condenado no ha figurado en la agenda de discusión.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Diputación de Cáceres cierra la compra a Unicaja del Palacio de Mayoralgo, joya arquitectónica de la ciudad monumental
- Cáceres se queda sin los 3,3 millones de Europa para rehabilitar la Ribera del Marco
- Guardiola responderá este jueves en el pleno por el adelanto electoral y el bloqueo de los presupuestos
- Vecinos de la parte antigua de Cáceres denuncian 'destrozos' por el paso de una hormigonera por la calle Consolación en dirección prohibida
- El paciente cacereño que reclama especialistas en Urgencias: 'Me recetaron un medicamento contraindicado
- Extremadura, la 'excepción ibérica' al alquiler: más de la mitad de las viviendas resisten por debajo de los 700 euros
- Plasencia vuelve de nuevo a la Edad Media con un mercado que tendrá 64 puestos
- El paso más esperado para unir Cáceres y Portugal: comienzan las obras del puente de Cedillo