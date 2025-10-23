Rusia
Putin tacha de "acto inamistoso" las sanciones estadounidenses contra las petroleras rusas
Afirma que dichas sanciones no tendrán un gran impacto en la economía nacional y que llevará mucho tiempo reemplazar al petróleo ruso en el mercado internacional
EFE
Moscú
El presidente ruso, Vladímir Putin, tachó hoy de "acto inamistoso" las sanciones adoptadas por Estados Unidos contra las dos principales petroleras rusas, Rosneft y Lukoil, decisión que -advirtió- repercutirá en las relaciones bilaterales.
Además, en declaraciones a la prensa local en el Palacio del Kremlin, aseguró que dichas sanciones no tendrán un gran impacto en la economía nacional y que llevará mucho tiempo reemplazar al petróleo ruso en el mercado internacional.
- Cáceres se queda sin los 3,3 millones de Europa para rehabilitar la Ribera del Marco
- La Diputación de Cáceres cierra la compra a Unicaja del Palacio de Mayoralgo, joya arquitectónica de la ciudad monumental
- Guardiola responderá este jueves en el pleno por el adelanto electoral y el bloqueo de los presupuestos
- Vecinos de la parte antigua de Cáceres denuncian 'destrozos' por el paso de una hormigonera por la calle Consolación en dirección prohibida
- Extremadura, la 'excepción ibérica' al alquiler: más de la mitad de las viviendas resisten por debajo de los 700 euros
- Plasencia vuelve de nuevo a la Edad Media con un mercado que tendrá 64 puestos
- Educación anuncia las oposiciones docentes para junio de 2026 en Extremadura: 333 plazas para maestros, EOI y una especialidad de FP
- La avenida de la Constitución de Cáceres se cierra al tráfico por obras desde este miércoles hasta el 4 de noviembre