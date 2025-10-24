El encarcelado alcalde de Estambul se enfrenta a una nueva investigación por supuesto espionaje

El encarcelado alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, candidato de la oposición turca a la presidencia, ha recibido el viernes la notificación de una nueva investigación en su contra, en este caso por supuesto espionaje.

Imamoglu, entre rejas desde marzo, tiene más de 10 casos judiciales e investigaciones en su contra: la justicia turca le acusa de "liderar una mafia criminal", "tener vínculos con organizaciones terroristas", "insultar a oficiales públicos" , "corrupción institucional" y "falsificación de su diploma universitario", entre otros supuestos crímenes.

Varios de estos juicios ya han empezado, y todos los partidos de oposición en masa -también asociaciones de Derechos Humanos y de abogados- cargan contra las acusaciones contra Imamoglu, y aseguran que su juicio es un juicio político.

"Todos aquellos que intentan manchar nuestro partido y ponen sus esperanzas en juicios como estos acabarán decepcionados, siempre y cuando la justicia sea independente e imparcial. Solo entonces los justos prevalecerán", ha dicho el viernes el portavoz del Partido Republicano del Pueblo (CHP), el principal partido de la oposición y formación de la que forma parte Imamoglu.

Acoso a la oposición

El viernes, de hecho, el CHP se ha librado de otro caso judicial en su contra, a través del cual la fiscalía general del Estado había demandado la destitución del secretario general del partido, Özgür Özel, y la imposición de un interventor en el liderazgo del partido.

Ese caso ha sido desestimado, pero las victorias por la oposición son pírricas: en el último año, más de una docena de alcaldes del partido han sido puestos entre rejas -algunos se han librado, según la prensa, sumándose a la formación del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan-, e incluso sobre el propio Özel pesan varias investigaciones y una votación, en los próximos meses, para levantarle la inmunidad parlamentaria. Muchos expertos consideran que Erdogan busca aplacar y domesticar la oposición turca de la misma forma que el presidente ruso, Vladímir Putin, hizo hace una década y media.

Máximo objetivo

Y en este proceso, Imamoglu ha sido el gran perseguido. Según las encuestas, el encarcelado alcalde ganaría las elecciones a Erdogan con un margen cada vez más amplio y, de hecho, los sondeos aseguran que la gran mayoría de la población turca ve su encarcelamiento como una persecución política, no criminal.

La última investigación por "espionaje" redunda en esta cuestión: según la fiscalía, Imamoglu tuvo como uno de sus principales asesores de campaña al periodista Hüseyin Gün, detenido en julio de este año.

Según la fiscalía, Gün tenía en su teléfono fotografías de armamento y munición militares, e imágenes de pasaportes de ciudadanos israelís supuestamente "activos en esferas militares y políticas". Imamoglu, puesto ante el juez por sus múltiples casos casi cada semana, será interrogado por este caso en los próximos días.