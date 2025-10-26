Trump se marca un baile ante los artistas nativos al aterrizar en Malasia

Donald Trump ha aterrizado en Kuala Lumpur eufórico y, a pesar de haber volado durante 23 horas desde Washington a Malasia, no ha dudado en marcarse su típico bailecito de brazo flexionado-extendido acompañado de twist de cadera, al pisar la alfombra roja que le ha extendido a su llegada el primer ministro malasio, Anwar Ibrahim.

Tras bajar del Air Force One, el presidente de EEUU no ha dudado este domingo en ponerse a bailar ante una compañía de artistas nativos a su llegada a la capital de Malasia para la primera etapa de una gira asiática que también le llevará a Japón y Corea del Sur.

Varios bailarines vestidos con coloridos trajes representando a las principales etnias del país, incluidos los indígenas de Borneo y grupos de malayos, chinos e indios, han recibido al mandatario americano con danzas autóctonas.

Al ver a Trump tan animado, también le ha seguido el compás el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim.

Gira asiática

Trump ha comenzado una gira por Asia que durará cinco días y que tiene como objetivo reforzar la posición de EEUU y sus acuerdos comerciales en la región, incluyendo el fortalecimiento de las relaciones con la recién elegida presidenta japonesa, Sanae Takaichi, en Tokio, y luego se reunirá con el presidente chino, Xi Jinping.

El presidente de EEUU tiene como tareas apuntalar sus alianza en el continente y sellar el armisticio comercial con Xi Jinping, con quien se verá en la cumbre de la APEC.