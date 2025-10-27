Israel permite a Hamás unirse a la Cruz Roja y Egipto para buscar los cuerpos de los rehenes en la parte de Gaza bajo control del Ejército

Entre las decenas de miles de toneladas de escombros que componen la Franja de Gaza, se buscan 13 cuerpos. Los cadáveres de los últimos rehenes israelíes muertos que quedan por liberar han inspirado decenas de iniciativas para encontrarlos. Después de que Israel permitiera la entrada de un equipo de especialistas egipcios, también ha dejado que Hamás se una a ellos y a la Cruz Roja en zonas bajo control de su Ejército para que ayuden a recuperar los cuerpos. El Foro de las Familias de los Rehenes y Desaparecidos ha presionado al Gobierno israelí y a los mediadores del alto el fuego a no proceder a una nueva fase de la tregua hasta que se devuelvan los cuerpos de todos los cautivos, afirmando que Hamás "sabe muy bien" dónde se encuentran.

"Han transcurrido dos semanas desde la fecha límite establecida en el acuerdo para el retorno de los 48 rehenes, pero 13 permanecen en cautiverio", han recordado en un comunicado este lunes por la mañana. "Las familias de los rehenes instan al Gobierno de Israel y a las partes mediadoras a que tomen medidas inmediatas y decisivas para garantizar que Hamás cumpla plenamente sus compromisos y restituya a todos los rehenes sin excepción", han añadido. Hace prácticamente una semana que Hamás no devuelve ningún cuerpo. El pasado martes entregó el último. El grupo palestino afirma que aún no ha podido localizar algunos de los cadáveres, y que necesita ayuda para localizarlos y recuperarlos.

Israel acusa a Hamás de mentir, asegurando que pueden entregar más cuerpos pero se niegan a hacerlo y ocultan información sobre su ubicación. Esto supondría una violación directa del acuerdo de alto el fuego de rehenes que entró en vigor el pasado 9 de octubre. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho la misma acusación. Según The Times of Israel, las autoridades israelíes conocen la ubicación de los restos de al menos nueve de los 13 cautivos. Para acelerar el proceso, el primer ministro Binyamín Netanyahu ha aprobado que equipos de la Cruz Roja y de Egipto unan sus fuerzas este domingo para encontrar los cadáveres. Se encuentran trabajando en la parte israelí de la llamada línea amarilla, en el 53% del territorio gazatí bajo control de las tropas israelíes.

Los equipos son escoltados por militantes de Hamás en las sureñas Rafah y Jan Yunis, mientras que los soldados israelíes continúan manteniendo el control general de la seguridad. Este avance responde a la presión ejercida por Tel Aviv sobre los mediadores, y específicamente sobre su aliado estadounidense. Los israelíes afirman que no están listos para ninguna conversación sobre la segunda fase o lo que sigue de este acuerdo hasta que los 13 cuerpos restantes de los cautivos sean devueltos. Pese a la petición de ayuda por parte de Hamás de la semana pasada, las autoridades israelíes negaron la entrada a Gaza a un equipo turco de 80 personas, según informa Al Jazeera. La presión de las familias de los rehenes y la sociedad israelí, que este fin de semana ha vuelto a salir en masa a las calles, les han hecho cambiar de opinión.

Cuerpos de palestinos sin identificar y devueltos por Israel son enterrados en una fosa común en Deir el Balah, Gaza, este lunes. / JEHAD ALSHRAFI / AP

El canal saudí Al Hadath ha anunciado que El Cairo está intensificando sus operaciones de recuperación y limpieza en la Franja, enviando 12 vehículos pesados al enclave esta mañana para despejar las carreteras y ayudar en los esfuerzos por localizar los cuerpos de los rehenes. La entrada de más equipo egipcio, incluidos los vehículos, se ha realizado con la aprobación israelí. Al Jazeera informa que este lunes Hamás ha informado en una reunión con la Cruz Roja sobre la ubicación del cuerpo de Amiram Cooper, un octogenario secuestrado del kibbutz Nir Oz el 7 de octubre de 2023. En marzo del año siguiente, Hamás afirmó que había muerto en ataques aéreos israelíes. La recuperación de su cadáver ha comenzado en Jan Yunis, al sur del enclave, donde se ha visto maquinaria pesada trabajando.

9.000 palestinos bajo los escombros

A la vez que los israelíes han expresado su prisa por recuperar los cuerpos de sus conciudadanos, los palestinos de Gaza también han comunicado su urgencia. En principio, el retorno de todos los rehenes conllevaría el inicio de la reconstrucción, la reapertura del cruce de Rafah y la entrada de mucha más ayuda humanitaria. Además, muchos de ellos aguardan la esperanza de que la recuperación de los restos de los rehenes israelíes dé paso a la de los restos de sus seres queridos. Al menos 9.000 palestinos están registrados como desaparecidos, atrapados bajo los escombros, según el Ministerio de Salud. Durante toda la guerra, sus familias han pedido maquinaria pesada para ayudar a recuperar sus cuerpos, y han cavado con palas, herramientas mínimas e incluso con las manos desnudas para lograrlo. Pero no hay información sobre si esta maquinaria podrá ser usada para esta urgente misión.

El alto el fuego sigue pendiendo de un hilo en Gaza. En las últimas 48 horas, ocho personas han muerto y otras 13 han resultado heridas por ataques israelíes, según el Ministerio de Salud del enclave. Desde el 7 de octubre de 2023, Israel ha matado a 68.527 personas y herido a más de 170.395, miles de ellas con lesiones para toda la vida. Además, pese al aviso de la Corte Internacional de Justicia del pasado miércoles, las autoridades israelíes no están permitiendo la entrada al enclave del personal de la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos, la UNRWA, por sus siglas en inglés.