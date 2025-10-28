En Directo
Minuto a minuto
DIRECTO | Última hora del conflicto Hamás-Israel
Israel mata a tres palestinos que califica como "terroristas" en Yenín, Cisjordania
O. González / R. Gargoi / D. Campayo / S.Vázquez
La posibilidad de lograr una paz duradera en Oriente Próximo quebró el domingo, después de que Israel haya bombardeado desde el aire Rafah, debido a un presunto ataque de milicianos contra sus tropas. Horas después, Israel anunció que vuelve a aplicar el alto el fuego mientras sigue identificando los rehenes muertos devueltos por Hamás. El Movimiento de Resistencia Islámica ha entregado ya los restos de once de los 28 cautivos fallecidos y todavía quedarían los cuerpos de otros 15 en la Franja de Gaza.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
La ONU, "preocupada" por el ataque israelí del domingo contra la FINUL
Naciones Unidas ha mostrado este lunes su "profunda preocupación" por el ataque del domingo perpetrado por Israel contra 'cascos azules' de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL), que se saldó sin heridos y con un dron israelí derribado posteriormente por efectivos de la fuerza multinacional, que está protestando "enérgicamente" a las fuerzas israelíes.
"Les informo de nuestra profunda preocupación por el incidente ocurrido el domingo", ha declarado en rueda de prensa el portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, quien ha afirmado que la FINUL "está en contacto con las FDI para protestar enérgicamente por lo sucedido".
El Ejército recibe el cuerpo de un rehén en Gaza que se dispone a transportar hacia Israel
Tropas del Ejército israelí recibieron, la noche de este lunes de la mano del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el cuerpo de un rehén fallecido en la Franja de Gaza, el cual se disponen a trasladar a territorio israelí, confirmó la Oficina del mandatario Benjamín Netanyahu en un comunicado. "Israel ha recibido, a través de la Cruz Roja, el ataúd de un secuestrado fallecido, que fue entregado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y al Servicio de Inteligencia Militar (Shin Bet) en la Franja de Gaza. Desde allí será trasladado a Israel, donde será recibido en una ceremonia militar con la participación del gran rabino militar", detalla el texto.
Dos muertos en un ataque de Israel en Líbano
Dos hermanos murieron este lunes a causa de un bombardeo israelí contra un aserradero en la aldea de Al Bayad, en el sur de Líbano, en medio de una intensificación de los ataques contra el territorio libanés tras el reciente alto el fuego en la Franja de Gaza. "Un bombardeo del enemigo israelí en Al Bayad, en el distrito de Tiro, resultó en el fallecimiento de dos hermanos", informó en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano, sin ofrecer detalles sobre sus identidades.
Hamás anuncia que entregará esta noche a Israel el cuerpo de un rehén fallecido
La organización islamista Hamás anunció en un comunicado que entregará a Israel a las 21.00 horas local (18 GMT) de este lunes el cuerpo de un rehén fallecido, como parte del acuerdo de alto el fuego. Israel tendrá que confirmar posteriormente si estos restos corresponden con alguno de los 13 cadáveres de rehenes fallecidos que todavía permanecen en Gaza.
Israel permite a Hamás unirse a la Cruz Roja y Egipto para buscar los cuerpos de los rehenes en la parte de Gaza bajo control del Ejército
Entre las decenas de miles de toneladas de escombros que componen la Franja de Gaza, se buscan 13 cuerpos. Los cadáveres de los últimos rehenes israelíes muertos que quedan por liberar han inspirado decenas de iniciativas para encontrarlos. Después de que Israel permitiera la entrada de un equipo de especialistas egipcios, también ha dejado que Hamás se una a ellos y a la Cruz Roja en zonas bajo control de su Ejército para que ayuden a recuperar los cuerpos. El Foro de las Familias de los Rehenes y Desaparecidos ha presionado al Gobierno israelí y a los mediadores del alto el fuego a no proceder a una nueva fase de la tregua hasta que se devuelvan los cuerpos de todos los cautivos, afirmando que Hamás "sabe muy bien" dónde se encuentran.
"Han transcurrido dos semanas desde la fecha límite establecida en el acuerdo para el retorno de los 48 rehenes, pero 13 permanecen en cautiverio", han recordado en un comunicado este lunes por la mañana. "Las familias de los rehenes instan al Gobierno de Israel y a las partes mediadoras a que tomen medidas inmediatas y decisivas para garantizar que Hamás cumpla plenamente sus compromisos y restituya a todos los rehenes sin excepción", han añadido. Hace prácticamente una semana que Hamás no devuelve ningún cuerpo. El pasado martes entregó el último. El grupo palestino afirma que aún no ha podido localizar algunos de los cadáveres, y que necesita ayuda para localizarlos y recuperarlos.
Lea aquí toda la información
El Ejército de Israel mata a tiros a un palestino cerca de Hebrón, en Cisjordania
El Ejército de Israel ha matado a tiros a un joven palestino en los alrededores de la ciudad cisjordana de Hebrón, sin que por el momento las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se hayan pronunciado sobre este nuevo incidente, en medio del aumento de la violencia y las incursiones desde 2023.
El Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina ha afirmado que el fallecido es Mohamad Tahaya Shaur, de 20 años, mientras que fuentes de seguridad citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han especificado que fue tiroteado por las tropas israelíes en el cruce de Meitar, cerca de Al Dhahiriya.
El rey de Jordania cree que los países extranjeros no aceptarían imponer la paz en Gaza
El rey Abdalá II de Jordania ha indicado que los países extranjeros rechazarían una petición para imponer la paz en Gaza, si despliegan fuerzas en la franja palestina en virtud del plan de alto el fuego del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Según el plan de paz de 20 puntos de Trump, los estados árabes y sus socios internacionales deben comprometer fuerzas de estabilización que entrenarán y brindarán apoyo a las fuerzas policiales palestinas en Gaza, y consultarán con Jordania y Egipto, quienes cuentan con amplia experiencia en este campo.
En Cisjordania
Un total de 40 menores de edad palestinos han muerto en acciones de las Fuerzas Armadas Israelíes en Cisjordania en lo que va de año 2025, incluido un niño de 9 años que murió en la región de Hebrón el pasado 16 de octubre, según el balance publicado por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA). En total han fallecido 198 palestinos, lo que implica que uno de cada cinco muertos era menor de edad, según ha indicado la OCHA en su último informe.
Bombardeos en el Líbano
El Ejército de Israel aseguró este domingo que dos de los fallecidos en sus bombardeos en el sur y este del Líbano a lo largo del día eran miembros del grupo chií libanés Hizbulá. Las fuerzas armadas identificaron a los fallecidos como Ali Hussein Al Mousawi, al que acusan de hacer contrabando de armas para Hizbulá; y Abd Mahmoud Al Sayed, identificado como representante de la organización en la zona de Al Bayada del sur de Líbano, según un comunicado.
El Tribunal de los Pueblos sobre Gaza condena el sionismo como raíz del conflicto palestino
El Tribunal de los Pueblos sobre Gaza, una iniciativa creada en Londres el año pasado para evaluar el conflicto en Palestina, condenó, en su veredicto anunciado este domingo, el "genocidio" que considera ha cometido Israel sobre la población gazatí, y señaló a la "ideología supremacista del sionismo" como la raíz del conflicto.
"No olvidemos que los problemas de los palestinos no empezaron el 7 de octubre de 2023 (fecha del ataque del grupo islamista radical palestino Hamás contra civiles en Israel) sino más de un siglo antes", dijo el presidente del Tribunal, el jurista Richard Falk, exrelator especial de Naciones Unidas para derechos humanos en Palestina y profesor emérito de la universidad de Princeton.
"Es un genocidio", reza el veredicto del jurado del Tribunal, compuesto por la jurista británica Christine Chinkin, la escritora franco-turca Kenizé Mourad, la politóloga macedonia Biljana Vankovsa, la académica palestina Ghada Karmi y otras figuras internacionales.
