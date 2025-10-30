Polémica en Inglaterra
Carlos III inicia un proceso formal para retirar los títulos al príncipe Andrés
El rey de Inglaterra precisa que las sanciones son "necesarias"
EFE
El rey británico, Carlos III, inició este jueves un proceso formal para retirar todos los títulos, honores y distinciones a su hermano, el príncipe Andrés, según indicó el Palacio de Buckingham en un comunicado.
"Su Majestad (el rey Carlos III) ha iniciado hoy un proceso formal para retirar el título, los honores y las distinciones del príncipe Andrés", inicia la nota emitida por la casa real británica, que señaló que su distinción oficial pasará a ser "Andrés Mountbatten Windsor".
Del mismo modo, precisa que estas sanciones se consideran "necesarias" dado que el hijo de la fallecida reina Isabel II sigue negando las acusaciones que versan en su contra por los escándalos sexuales derivados de su relación con el pedófilo estadounidense Jeffrey Epstein.
- El trofeo no es mío, es de mis clientes': Casa Luciano, premio al mejor bar de Cáceres
- El plan de la Junta de Extremadura, reconocido como el mejor programa a favor de autónomos
- Así suena el nuevo menú que pone a Cáceres en el mapa gastronómico de la memoria
- El SES debe indemnizar a la familia de una paciente que murió por un error en el diagnóstico en Cáceres
- Nace en Cáceres un niño con el feto de su gemelo en el abdomen
- Detenido un hombre de 45 años por robar en el Leroy Merlin de Cáceres
- Los dos actores que vendrán a Cáceres este viernes para inaugurar el curso de la ESAD
- Toñi Galán, experta en colchonería en Cáceres: 'Cada vez son más las parejas que eligen comprar las almohadas por separado