Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia lanza un ataque combinado con misiles y drones

Rusia lanzó en las primeras horas de la mañana de este jueves un ataque combinado con drones y misiles contra varias regiones ucranianas que ha obligado a las autoridades ucranianas a cambiar el horario de ciertos trenes e introducir cortes de electricidad de emergencia.

El ataque también ha dejado sin luz, agua y calefacción a algunas zonas de la región de Vínitsia en Ucrania central y una decena de civiles han resultado heridos en la ciudad de Zaporiyia, cercana al frente y en el sureste de Ucrania.