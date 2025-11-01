Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia derriba casi un centenar de drones ucranianos

Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 98 drones ucranianos sobre nueve regiones, 11 de ellos cerca de Moscú, informó hoy el Ministerio de Defensa del país.

Según el parte castrense, 12 aparatos no tripulados fueron destruidos sobre la región de Samara y 11, sobre la región de Moscú.

Otros 10 drones fueron neutralizados en Vorónezh y Tostov, mientras que también hubo aparatos enemigos derribados en Lípetsk, Riazán, Kursk y Kaluga.