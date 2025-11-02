Varias personas apuñaladas en un tren al norte de Londres con dos detenidos y varios heridos

Varias personas han resultado heridas en un ataque con arma blanca a bordo de un tren en Huntingdon, en el condado de Cambridgeshire, al norte de Londres, según ha informado la Policía Británica de Transportes (BTP). El incidente se ha producido sobre las 19:39 hora local (20:39 en España) en un tren de la compañía Great Northern, que cubría la ruta entre Londres King’s Cross y Peterborough. Las autoridades han confirmado que dos personas han sido detenidas en el lugar de los hechos, aunque por el momento no se ha revelado su identidad ni los posibles motivos del ataque.

Los servicios de emergencia, incluidos equipos de ambulancias aéreas, se han desplazado hasta la zona y han trasladado a varios heridos a hospitales cercanos. De momento se desconoce el número exacto de víctimas y la gravedad de sus lesiones, aunque fuentes policiales han indicado que no hay indicios de terrorismo.

La secretaria del Interior, Shabana Mahmood, ha confirmado las detenciones y ha pedido al público “evitar comentarios o conjeturas en esta etapa preliminar de la investigación”.

La estación de Huntingdon ha sido cerrada temporalmente y la carretera A1307, que conecta con la localidad, también ha sido clausurada mientras se desarrollaban las pesquisas. El servicio ferroviario entre Londres y Peterborough ha quedado interrumpido durante varias horas, lo que ha afectado a numerosos pasajeros.

El alcalde de Cambridgeshire y Peterborough, Paul Bristow, ha escrito en su cuenta de X que había recibido informes de “escenas horrendas” a bordo del tren y ha expresado su solidaridad con las víctimas.

Según la BBC, la policía recibió hasta 999 llamadas de alerta relacionadas con el incidente. La BTP ha abierto una investigación y ha solicitado la colaboración de testigos o de cualquier persona que disponga de grabaciones que puedan ayudar a esclarecer los hechos.