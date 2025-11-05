Accidente de aviación
Un avión de UPS se estrella tras el despegue en el aeropuerto de Kentucky
La Policía detalló que existen varios heridos pero sin precisar una cantidad exacta
EFE
Un avión de la empresa UPS se estrelló este martes tras despegar del aeropuerto internacional de Muhammad Ali de Louisville, en Kentucky.
En la pista sigue un fuego activo con escombros, por lo que el Departamento de la Policía Metropolitana de Louisville envió una alerta para mantenerse fuera del área.
El vuelo 2976 de UPS se estrelló cuando salía en dirección a Honolulu, de acuerdo con el informe de la Administración Federal de Aviación (FAA).
La Policía detalló que existen varios heridos pero sin precisar una cantidad exacta y adelantaron que las razones del choque siguen sujetas a investigación.
Por el momento la alerta emitida por las autoridades locales no permiten que nadie pueda transitar en un radio de cinco millas alrededor y además se registran decenas de vueltos retrasados hasta que la situación en la pista sea controlada.
- La nueva autovía de Cáceres a Badajoz: entre el impulso económico y el miedo de los pueblos de su trazado a quedarse aislados
- Manolo García, en Cáceres: 'Tenemos que vivir más lentamente y en Extremadura sabéis hacerlo mejor que nadie
- Abascal lanza a Vox a la carrera electoral con un baño de multitudes, contestado por protestas en la calle
- Diego Neria, de Plasencia, denuncia un delito de odio: 'Si se lo hacen a alguien joven, lo machacan
- El viaje de Amaia Montero a Zarza la Mayor: 'Estuvo fregando los platos con mi mujer
- La futura autovía Cáceres-Badajoz será el trayecto más corto entre Madrid y Lisboa
- El Hilton Palacio de Godoy agita la agenda cultural cacereña con exposiciones de calado internacional
- No se gana en los despachos, sino en las calles: así late la candidatura de Cáceres 2031