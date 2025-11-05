En Directo
DIRECTO | Última hora del conflicto Hamás-Israel
Israel confirma la identidad de los restos del último rehén entregado por Hamás
O. González / R. Gargoi / D. Campayo / S.Vázquez
Las milicias palestinas siguen recuperando cuerpos de rehenes israelíes en Gaza a la espera de pasar a la segunda fase del alto el fuego y mientras el Consejo de Seguridad trata de cerrar un acuerdo para la creación de una fuerza internacional en el enclave.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
El Gobierno y el Ejército de Israel han anunciado en la madrugada de este miércoles la identificación de los restos del rehén entregado horas antes por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) como el sargento primero de brigada blindada Itay Chen. Representantes de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han informado ya a la familia del militar israelí, según el comunicado que han emitido, en el que han precisado que Chen "cayó en combate en un tanque durante la batalla de Nahal Oz (un kibutz próximo a la Franja de Gaza) la mañana del 7 de octubre de 2023 y fue secuestrado por la organización terrorista Hamás". El sargento servía como soldado en un batallón de los Altos del Golán (un territorio sirio 'de iure' arrebatado por Israel durante la Guerra de los Seis Días en 1967) fue declarado muerto el 10 de marzo de 2024, con 19 años. Tanto las FDI como el Ejecutivo israelí, en su propio comunicado, se han unido al "dolor de la familia" y han mostrado su compromiso con el objetivo de repatriar a todos los rehenes muertos. Asimismo, han coincidido en subrayar que Hamás está "obligada" a cumplir sus compromisos en el marco del acuerdo de alto el fuego, en concreto en cuanto a la devolución de los cuerpos de rehenes muertos.
El cuerpo de otro rehén
La organización islamista Hamás entregó este martes al Comité de la Cruz Roja el ataúd con el cuerpo de un supuesto rehén como parte del acuerdo del alto el fuego, informó el Ejército de Israel en un comunicado. "Según información proporcionada por la Cruz Roja, el ataúd de un rehén fallecido ha sido transferido a su custodia y está en camino de hacerlo llegar a las tropas del Ejército en la Franja de Gaza", recoge el comunicado castrense.
Israel detiene a dos supuestos miembros de Hamás en sendas operaciones en el norte de Cisjordania
El Ejército de Israel ha anunciado este martes la detención de dos supuestos miembros del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en sendas operaciones en los alrededores de la ciudad de Nablús, en el norte de Cisjordania. Así, ha indicado en un breve comunicado que los militares "arrestaron a dos terroristas buscados y que forman parte de Hamás" en el campamento de refugiados de Balata y en la localidad de Mashaya, antes de agregar que las operaciones fueron lanzadas a partir de información de Inteligencia facilitada por el Shin Bet. Las tropas israelíes han incrementado durante los últimos años sus incursiones en diversas zonas de Cisjordania, algo que se ha visto acompañado por un repunte de los ataques por parte de colonos. Naciones Unidas afirmó recientemente que más de un millar de palestinos han muerto en Cisjordania a manos de militares o colonos radicales desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los ataques lanzados contra Israel por Hamás y otras facciones palestinas.
Hamás anuncia el hallazgo del cuerpo de otro rehén y afirma que lo entregará próximamente a Israel
El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha anunciado este martes el hallazgo de los restos de otro de los secuestrados en los ataques del 7 de octubre de 2023 y ha afirmado que hay ya trabajos en marcha para entregarlos a Israel, un proceso mediado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). El brazo armado de Hamás, las Brigadas Ezeldín al Qasam, ha indicado que el cadáver ha sido localizado en el barrio de Shujaia, en el este de la ciudad de Gaza, "durante las operaciones de búsqueda y excavación dentro de la 'línea amarilla'", a la que se retiraron las tropas israelíes en el marco del acuerdo en octubre para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para Gaza. "Hay contactos en marcha para entregarlo a la ocupación", ha dicho, antes de subrayar que "la entrada de equipamiento de ingeniería y el acompañamiento del personal de las Brigadas Ezeldín al Qasam por parte del CICR en la búsqueda de los cuerpos dentro de la 'línea amarilla' contribuyó en gran medida a la rapidez para localizar los cuerpos".
Los alimentos que entran en Gaza representan la mitad de lo que necesita la población
Los alimentos que entran en la Franja de Gaza estos días, casi un mes después del acuerdo de alto el fuego aceptado por Israel, representan apenas la mitad del mínimo que requiere la población palestina en este territorio, aseguró este martes el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el mayor organismo humanitario de la ONU. Desde que los bombardeos masivos sobre Gaza se detuvieron -a pesar de que se han registrado varias violaciones del cese el fuego y más de un centenar de palestinos muertos- el PMA ha logrado transportar al enclave 20.000 toneladas de alimentos, pero lo que se necesita para cubrir las necesidades básicas de la gente es el doble, indicó su portavoz, Abeer Etefa. Israel solo ha permitido la apertura de dos cruces fronterizos para la entrada de ayuda, ambos en el sur de Gaza, lo que hace que el acceso al norte -donde hay cientos de miles de civiles y donde se declaró una situación de hambruna el pasado agosto- sea extremadamente difícil. "Desde el sur hay que atravesar territorios difíciles y camiones muy peligrosos", declaró la portavoz a un grupo de periodistas en Ginebra.
Submarinistas de la Policía israelí buscan el teléfono de la exabogada militar detenida
Submarinistas de la Policía israelí emprendieron este martes la búsqueda marítima del teléfono desaparecido de la exjefa jurídica del Ejército, Yifat Tomer-Yerushalmi, quien reconoció haber filtrado un vídeo en el que presuntamente soldados abusan de un detenido palestino en Sde Teiman, según reporta el Canal israelí 12. La abogada, detenida por la sospecha de intentar obstruir una investigación sobre la filtración del vídeo durante el verano pasado al mismo medio, fue hallada el domingo tras su desaparición desde la mañana. El Ejército se sumó a la búsqueda de Yerushalmi tras hallarse su coche en la playa del Acantilado, al norte de Tel Aviv. Según la cadena pública israelí Kan las autoridades hallaron también una carta de suicidio. La Policía israelí informó en un comunicado de que pudo encontrarla "sana y salva" en el área costera de Herzliya (al norte de Tel Aviv) después de que esta contactara con su marido ya caída la noche. Al parecer, Tomer-Yerushalmi se deshizo de su teléfono móvil en el mar antes de ser encontrada.
Israel libera a cinco palestinos detenidos en Gaza durante su ofensiva militar contra la Franja
Las autoridades de Israel liberaron y enviaron a la Franja de Gaza a última hora del lunes a cinco palestinos encarcelados hace cerca de un año tras ser detenidos en el marco de la ofensiva lanzada por Israel contra el enclave costero tras los ataques del 7 de octubre de 2023. La Oficina de Información sobre Prisioneros, gestionada por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha indicado en un comunicado en su cuenta en Telegram que los palestinos han sido trasladados por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) al Hospital Mártires de Al Aqsa, situado en la ciudad de Deir al Balá (centro), sin que el organismo se haya pronunciado al respecto. Asimismo, ha detallado que los liberados son Omar Ziad Muhanad Rayab, de 40 años; Mahmud Ibrahim Misbá al Sheij, de 40 años; Muhamad Yasín Ahmed Ashur, de 58 años; Mahmud Kanaan Shehadé al Kas, de 22 años; y Jaled Abdelaziz Abdulá Siam, de 30 años. Todos ellos fueron detenidos por las tropas israelíes durante la ofensiva y trasladados a cárceles del país. La oficina ha especificado que Rayab ha estado detenido once meses, al igual que Al Kas, mientras que Al Sheij estuvo encarcelado un año y medio. Por su parte, Ashur estuvo un año entre rejas, mientras que Siam estuvo detenido un año y siete meses. Todos ellos se encuentran en "buen estado de salud", según el comunicado.
Bombardeos de Israel en Líbano
Al menos dos personas han muerto este lunes a causa de sendos bombardeos ejecutados por el Ejército de Israel contra el sur de Líbano, a pesar del alto el fuego alcanzado hace ya cerca de un año con el partido-milicia chií Hezbolá tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023. El Ministerio de Sanidad libanés ha indicado que al menos una persona ha muerto en un ataque contra un vehículo en Charkiyé, cerca de Nabatiye, mientras que otro ha muerto en otro bombardeo en Aita al Shaab, en Bint Yebeil, según ha recogido la agencia estatal libanesa de noticias, NNA. Los ataques han dejado además siete heridos, por lo que no se descarta que la cifra de fallecidos aumente en las próximas horas.
Turquía insiste en que la seguridad en Gaza debe estar en manos de los propios palestinos
Turquía considera que la Franja de Gaza debe ser administrada por palestinos y que también la seguridad de este territorio debe estar en manos de palestinos, afirmó este lunes el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, tras encabezar una reunión en Estambul de siete países de mayoría musulmana.
El encuentro reunió a los ministros de Exteriores de Turquía, Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Pakistán e Indonesia, todos ellos países que habían participado a finales de septiembre en Nueva York, al margen de la Asamblea General de la ONU, en una reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, antes de la presentación del plan de paz estadounidense seis días después.
Suben a 238 los gazatíes muertos por fuego israelí desde el alto el fuego
Al menos 238 palestinos han muerto en la Franja de Gaza desde la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego, el pasado 10 de octubre, informó este lunes el Ministerio de Sanidad gazatí tras contabilizar dos nuevos fallecidos el domingo.
Además de esos dos cuerpos, otros ocho cadáveres fueron recuperados ayer entre los escombros y llevados a los hospitales del enclave, según el balance diario del Ministerio.
