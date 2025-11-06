Test
EEUU prueba un misil intercontinental tras el anuncio de Trump de retomar los ensayos nucleares
El proyectil desarmado, un 'Minuteman III', fue disparado en la Base de la Fuerza Espacial de Vandenberg, en California
EP
Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han realizado este miércoles un lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinental desarmado, el primero desde que el presidente del país, Donald Trump, haya anunciado su intención de retomar los ensayos con armas nucleares.
El misil, un 'Minuteman III', fue disparado en la Base de la Fuerza Espacial de Vandenberg, en California, en torno a las 1.35 del miércoles (las 10.35 horas en la España peninsular y Baleares), según ha anunciado el Departamento de Defensa, horas más tarde, en su cuenta de la red social X.
La cartera de Pete Hegseth ha precisado en el mismo mensaje que se trata de una "prueba operativa" de un misil capaz de transportar hasta tres ojivas y ha reiterado su defensa de una "paz a través de la fuerza" bajo la Casa Blanca y el Pentágono.
Este mismo miércoles y en respuesta a las anunciadas intenciones del inquilino de la Casa Blanca, el presidente ruso, Vladímir Putin, ha ordenado a los principales cargos del Gobierno que presenten propuestas sobre posibles pruebas con armas nucleares. Además, ha recalcado que "no hay planes para desviarse de estas obligaciones", si bien ha recordado que ya dijo en 2023 que "si Estados Unidos u otros Estados parte de este tratado llevan a cabo estas pruebas, Rusia tendrá que llevar a cabo medidas apropiadas en respuesta".
Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha afirmado que Moscú está esperando "aclaraciones" por parte de la Administración Trump respecto a las pruebas nucleares anunciadas recientemente y que, según el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, no incluirán "explosiones".
Para justificar esta medida, Trump ha citado en varias ocasiones las últimas pruebas armamentísticas de Rusia, que incluyeron el lanzamiento del misil 'Burevestnik y el supertorpedo de propulsión nuclear 'Poseidón', si bien el Kremlin recordó que las mismas no equivalen a ensayos nucleares al no portar cabezas nucleares ni contar con explosiones de este tipo.
Un informe presentado en agosto por el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos recogió que el país podría llevar a cabo pruebas con armas nucleares en un periodo de entre 24 y 36 meses una vez que el presidente diera la orden, según ha informado la cadena de televisión estadounidense CNN. Ni Estados Unidos, ni Rusia ni China han llevado a cabo ensayos nucleares desde 1996, cuando lo hizo Pekín. Moscú lo hizo en 1990 y Estados Unidos en 1992.
- Las lluvias torrenciales en Cáceres afectan a la zona de la estación de bus: el agua arrastra a coches y autobuses, pero no hay que lamentar heridos
- Fotogalería | Una tromba de agua inunda la zona de la estación de autobuses de Cáceres
- El héroe de la calle Túnez tras la tromba de agua en Cáceres: Carlos Tostado, el comercial de lápidas que se hundió hasta la cadera para indicar dónde estaba la alcantarilla
- Una diferencia de 20 km/h puede ser fatal', el accidente de la Ronda Norte de Cáceres despierta una vieja pregunta: ¿se circula demasiado lento o demasiado rápido?
- Comercios de La Madrila temen al nuevo supermercado que está por llegar al local que ocupó 'El País de Ni' y 'Camelot'
- Desde este miércoles pueden pedirse en Extremadura las ayudas de hasta 10.000 euros para la entrada en vivienda protegida
- Rafa Mateos impulsa su primera gran rehabilitación comercial del centro histórico de Cáceres con una inversión de 400.000 euros
- En solo media hora el cielo descarga en Cáceres 18 litros por metro cuadrado en una 'tromba de agua muy difícil de controlar