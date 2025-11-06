Estados Unidos
Nancy Pelosi, figura clave del Partido Demócrata, anuncia que se retira de la política
"Con gratitud, espero con ilusión mi último año de servicio como su orgullosa representante", afirma, a sus 85 años, la única mujer elegida como presidenta de la Cámara Baja estadounidense
EFE
La expresidenta de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos Nancy Pelosi, una de las figuras clave del Partido Demócrata, anunció este jueves que después de casi 40 años en la política no buscará la reelección al finalizar su mandato congresional en enero de 2027.
"No me presentaré a la reelección al Congreso. (...) Con gratitud, espero con ilusión mi último año de servicio como su orgullosa representante", dijo Pelosi, de 85 años, en un emotivo video publicado en redes, visto como una carta de amor y agradecimiento a la ciudad San Francisco, que representó por décadas en el Capitolio.
Pelosi, la primera y hasta ahora única mujer en ser elegida como presidente de la Cámara Baja estadounidense, despejó las dudas sobre su futuro después de semanas de especulación sobre si la veterana política, respetada tanto por demócratas como por republicanos, anunciaría su campaña a las elecciones legislativas de 2026. Su anuncio también llega dos días después de una resonante victoria demócrata en varias carreras de alto nivel, entre ellas las gobernaturas de Virginia y Nueva Jersey, y la alcaldía de Nueva York, además de la aprobación arrolladora en su estado California de una propuesta para redistribuir el mapa electoral y favorecer a su partido en los comicios de medio término del año próximo.
En su mensaje, Pelosi insistió en que quería que los habitantes de San Francisco fueran los primeros en conocer su decisión. "Siempre lo digo a mis colegas de la Cámara de Representantes, sin importar el título que me hayan otorgado —presidenta, líder, coordinadora de la bancada—, que no ha habido mayor honor para mí que estar en el pleno de la Cámara y decir: ‘Hablo en nombre del pueblo de San Francisco'", indicó.
De cara a un futuro en el que San Francisco -al igual que otras ciudades en el bastión demócrata de California- podría enfrentar aún más presión del presidente respublicano Donald Trump, Pelosi llamó a recordar la poderosa historia de la urbe. "San Francisco, reconoce tu poder. Hemos hecho historia. Hemos progresado. Siempre hemos liderado el camino, y ahora debemos seguir haciéndolo participando plenamente en nuestra democracia y luchando por los ideales estadounidenses que tanto apreciamos", pidió.
Desencuentros con Trump
Elegida por primera vez como representante al Congreso en 1987, Pelosi hizo historia 20 años después al convertirse en la primera mujer presidenta de la Cámara de Representantes, cargo que volvió a ocupar en 2019, durante el primer mandato de Trump, con el que protagonizó sonados desencuentros públicos. Uno de los episodios más recordados de su carrera, fue su papel en la condena y juicio político contra el mandatario estadounidense tras el ataque al Capitolio, el 6 de enero de 2021. Pelosi ha sido una de las voces críticas más duras contra el presidente, al que ha responsabilizado por el inédito asalto de sus simpatizantes a la sede del legislativo.
A pesar de anunciar que se retiraría del liderazgo demócrata en la Cámara en noviembre del 2022, su influencia no ha disminuido y muchos la ven todavía como una de las voces más influyentes de su partido.
