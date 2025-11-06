Violencia contra las mujeres
La presidenta de México denuncia al hombre que la acosó sexualmente en plena calle
Un hombre se le acercó por detrás, le pasó un brazo sobre el hombro, le tocó la cadera y el pecho con las manos e intentó besarla en el cuello
Redacción
El acoso sexual sin precedentes sufrido por la presidenta de México Claudia Sheinbaum en plena calle hizo patente la realidad que enfrentan las mexicanas a diario y desató preocupación por su débil aparato de seguridad, que permite una gran cercanía física de los ciudadanos. El incidente, registrado en video, ocurrió el martes cuando la mandataria se dirigía a pie a un evento público cerca del palacio presidencial. Mientras Sheinbaum saludaba a simpatizantes por la calle, un hombre se le acercó por detrás, le pasó un brazo sobre el hombro, le tocó la cadera y el pecho con las manos, e intentó besarla en el cuello. El agresor ha sido denunciado.
"Se acercó esta persona totalmente alcoholizada, no sé si drogado (...). Hasta después de ver los vídeos no me doy cuenta de lo que realmente ocurrió", reconoció el miércoles la presidenta. Después de tocarla, un guardia presidencial lo apartó, mientras que ella, un tanto confundida, incluso se tomó una foto con su agresor.
Sheinbaum denunció al individuo por "acoso", un delito tipificado en la capital y en una veintena de estados mexicanos que contempla aproximaciones obscenas, tocamientos, así como miradas y comentarios irrespetuosos, que atentan contra la dignidad y causan sufrimiento psicoemocional a las víctimas.
"Mi reflexión es: si no presento una denuncia, ¿en qué condición se quedan las otras mujeres mexicanas? Si esto le hacen a la presidenta, ¿qué va a pasar con todas las mujeres en nuestro país?", agregó la mandataria.
