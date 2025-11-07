Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DIRECTO | Última hora del conflicto Hamás-Israel

Israel devuelve a Gaza 15 cuerpos de palestinos a cambio de cadáver de rehén entregado

Edificios destruidos por bombardeos de Israel en Ciudad de Gaza, en una imagen de este miércoles.

Edificios destruidos por bombardeos de Israel en Ciudad de Gaza, en una imagen de este miércoles. / AP/LaPresse

O. González / R. Gargoi / D. Campayo / S.Vázquez

Las milicias palestinas siguen recuperando cuerpos de rehenes israelíes en Gaza a la espera de pasar a la segunda fase del alto el fuego y mientras el Consejo de Seguridad trata de cerrar un acuerdo para la creación de una fuerza internacional en el enclave.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

  1. Desde este miércoles pueden pedirse en Extremadura las ayudas de hasta 10.000 euros para la entrada en vivienda protegida
  2. Una carpa gigante garantizará la celebración de un certamen de hamburguesas en la plaza de toros de Cáceres
  3. La histórica Mercería López de la calle Colón de Cáceres se transforma en un apartamento a pie de calle
  4. La Universidad de Extremadura oferta 101 plazas para personal docente e investigador para el año 2025
  5. El héroe de la calle Túnez tras la tromba de agua en Cáceres: Carlos Tostado, el comercial de lápidas que se hundió hasta la cadera para indicar dónde estaba la alcantarilla
  6. Los ocho restaurantes que participan en el concurso de hamburguesas de Cáceres
  7. Un arquitecto cacereño diseñará el futuro PAC de Cáceres que se ubicará en la Hispanidad
  8. Siete asociaciones de vecinos de Plasencia apoyan a Ciudad Jardín, que denuncia descalificaciones y amenazas del edil Nisa

