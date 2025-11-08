Al menos cinco muertos y unos 430 heridos tras el paso de un tornado en el sur de Brasil

Al menos cinco personas murieron y unas 430 sufrieron heridas, nueve de ellas de gravedad, después de que un tornado con vientos de hasta 250 kilómetros por hora provocara a su paso enorme destrucción en ciudades de Paraná, estado del sur de Brasil fronterizo con Paraguay, informó este sábado la Defensa Civil.

Las ciudades más castigadas fueron Río Bonito do Iguaçu, donde fueron reportadas cuatro víctimas mortales, y Guarapuava, con un muerto, pero al menos 14 municipios se declararon en estado de emergencia tras el paso del tornado.

Según la Defensa Civil, el fenómeno, con vientos fuertes, tempestad y granizo, destruyó cerca del 80% de los inmuebles de Río Bonito do Iguaçu, ciudad de unos 13.500 habitantes y en donde los fuertes vientos destejaron decenas de viviendas y derribaron numerosos árboles y postes del tendido eléctrico.

"Entre el 80 y el 90% de la ciudad fue colapsada. Aún no tenemos el número exacto de personas que están desabrigadas", afirmó el secretario de Seguridad Pública de Paraná, coronel Hudson Leoncio Teixeira. Al menos 3.000 viviendas de esta ciudad continuaban sin servicios de electricidad y agua en la madrugada de este sábado.

Tareas de búsqueda y rescate

La gobernación del estado de Paraná montó un hospital de campaña en el municipio para atender la alta demanda por servicios de salud y admitió que el número de víctimas puede ser mayor.

Fotografía de la destrucción causada por un tornado este sábado en la ciudad de Rio Bonito do Iguaçu, estado de Paraná (Brasil) / Departamento de Bomberos del Estado de Paraná / EFE

"Nuestros equipos dijeron que encontraron un escenario de guerra. Tenemos bomberos de varias regiones de Paraná realizando tareas de búsqueda y rescate de víctimas. Nuestra prioridad es salvar a las personas que aún no han sido localizadas", afirmó el subcomandante general del Cuerpo de Bomberos de Paraná, Jonas Emmanuel Benghi Pinto.

Según los servicios meteorológicos, la destrucción fue causada por un tornado que se formó dentro de una supercelda, como son conocidas las tormentas extremas que se caracterizan por su larga duración y por la presencia de una corriente ascendente rotatoria principal.

"La Defensa Civil y nuestras fuerzas de seguridad están en alerta, movilizadas y atendiendo las ciudades afectadas por las fuertes tempestades", afirmó en un mensaje en sus redes sociales el gobernador de Paraná, Ratinho Junior, que tiene previsto desplazarse a la región este mismo sábado.

Los otros dos estados del sur de Brasil, Río Grande do Sul y Santa Catarina, declararon el estado de emergencia por el registro de un ciclón extratropical que avanza en dirección norte.

La gobernación de Sao Paulo, estado más poblado de Brasil, envió mensajes de alerta a los habitantes de varios municipios ante la posibilidad de que este ciclón llegue a su territorio este sábado.

Las alertas se producen a dos días del inicio en la ciudad brasileña de Belém, en la Amazonía, de la Conferencia Climática COP30, en la que se analizan medidas globales de adaptación ante el convencimiento de que los fenómenos extremos se multiplicaron en todo el mundo como consecuencia de los cambios climáticos.