DIRECTO | Última hora del conflicto Hamás-Israel

Israel ha confirmado que los restos del último rehén entregado por Hamás corresponden a Lior Rudaeff

Un vehículo de la Cruz Roja transporta el caáver de un rehén israelí retenido en la Franja de Gaza, este viernes.

Un vehículo de la Cruz Roja transporta el caáver de un rehén israelí retenido en la Franja de Gaza, este viernes. / Europa Press/Contacto/Omar Ashta

O. González / R. Gargoi / D. Campayo / S.Vázquez

Las milicias palestinas siguen recuperando cuerpos de rehenes israelíes en Gaza a la espera de pasar a la segunda fase del alto el fuego y mientras el Consejo de Seguridad trata de cerrar un acuerdo para la creación de una fuerza internacional en el enclave.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

