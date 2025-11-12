Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
El Gobierno ucraniano aparta al ministro de Justicia por sospechas de corrupción
El Gobierno ucraniano ha suspendido de sus funciones en una sesión de urgencia celebrada a primera hora de este miércoles al actual ministro de Justicia y anterior titular de Energía, Herman Galushchenko, después de que haya sido implicado en una supuesta trama de cobro de comisiones en la empresa de energía atómica nacional destapada este lunes por la agencia anticorrupción del país.
"Hoy por la mañana hemos celebrado una reunión extraordinaria del Gobierno. Hemos tomado la decisión de apartar a Herman Galushchenko del desempeño de sus funciones como ministro de Justicia", ha escrito en su cuenta de X la primera ministra, Yulia Sviridenko.
El Parlamento inició el lunes las gestiones para el cese de Galushchenko, que según una investigación de la Oficina Anticorrupción de Ucrania (NABU) participó siendo ministro de Energía en una red que obtuvo al menos 100 millones de dólares en comisiones relacionadas con contratos que una filial de la empresa pública de energía atómica, Energoatom, adjudicó a compañías privadas.
Rusia toma otras tres poblaciones en la región de Zaporiyia
El jefe del Estado Mayor de Ucrania, Oleksandr Sirski, informó este martes de que fuerzas rusas tomaron tres poblaciones en la región de Zaporiyia, donde en esta jornada Kiev reconoció previamente que el avance de las tropas de Rusia obligó a la retirada ucraniana en cinco pueblos.
"La situación ha empeorado considerablemente en las direcciones de Oleksandrivka y Huliaipole, donde el enemigo, aprovechando su superioridad numérica en fuerzas y medios, durante duros combates avanzó y tomó tres localidades", escribió Sirski en su cuenta de la red social Facebook.
El jefe del Estado Mayor ucraniano no precisó el nombre de las tres localidades que pasaron a estar bajo control ruso.
Rusia prohíbe la entrada a 30 japoneses, la mayoría periodistas
El Gobierno de Rusia ha anunciado este martes que ha prohibido la entrada a 30 ciudadanos japoneses, la mayoría periodistas, después de que Tokio ampliara en septiembre sus sanciones a Moscú por la invasión rusa de Ucrania.
El Ministerio de Exteriores ruso ha explicado a través de un breve comunicado que estas "prohibición permanente" llega "como parte de las medidas de represalia contra las denominadas sanciones impuestas por Tokio" a su país.
La UE ultima una reunión de ministros en Ucrania para dar respaldo a su proceso de adhesión
La Unión Europea trabaja en una reunión a nivel de ministros de Asuntos Europeos en Ucrania en el mes de diciembre que dé un espaldarazo a la adhesión de Kiev a la Unión Europea, en una cita llamada a lograr desbloquear la apertura de negociaciones de los primeros capítulos de adhesión congelada por el veto de Hungría.
Fuentes europeas confirman a Europa Press la iniciativa conjunta de la Presidencia danesa del Consejo y las autoridades ucranianas para celebrar una reunión los próximos 10 y 11 de diciembre en la ciudad de Leópolis, en el oeste de Ucrania.
Ucrania admite la presencia de más de 300 militares rusos dentro de la asediada ciudad de Pokrovsk
Las Fuerzas Armadas de Ucrania han confirmado este lunes la presencia de más de 300 militares rusos dentro de la asediada ciudad de Pokrovsk, uno de los escasos bastiones ucranianos que quedan en la provincia gran parte ocupada por Rusia de Donetsk y cuyo control es clave tanto en términos logísticos como simbólicos. Las autoridades ucranianas han informado de que las fuerzas rusas han utilizado las "condiciones meteorológicas adversas" para intensificar con éxito sus intentos de acceder a Pokrovsk, enclave minero e industrial, fundamental para las comunicaciones de lo poco que le queda a Kiev en el Donbás.
El ejército ruso asegura haber logrado importantes avances en los bastiones de Pokrovsk y Kúpiansk
El Ejército ruso dijo hoy haber logrado importantes avances durante las últimas 24 horas en los bastiones de Pokrovsk (Donetsk) y Kúpiansk (Járkov), además de capturar nuevas localidades en la región de Zaporiyia. Según el parte de guerra las unidades rusas tomaron en la última jornada otros 256 edificios en Pokrovsk, escenario de la batalla más importante de la guerra en el Donbás. En el marco de esos avances, destacamentos rusos se hicieron con el control de casi un centenar de viviendas en la localidad de Rig, situada en las afueras de Pokrovsk.
Zelenski conmemora el tercer aniversario de la recuperación de Jersón
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, conmemoró este martes con un mensaje publicado en sus redes sociales el tercer aniversario de la recuperación, por parte del Ejército ucraniano, de la ciudad de Jersón, situada en el sur de Ucrania y que había sido conquistada por Rusia en los primeros días de la guerra. "En noviembre de 2022 nuestras banderas azules y amarillas, que la gente había escondido durante meses, volvieron a ondear en las calles de Jersón. Recordamos aquella alegría, aquellas lágrimas, aquellos abrazos", escribió Zelenski, que recordó que la ciudad es bombardeada a diario por las fuerzas rusas que siguen controlando la parte de la región homónima en la margen oriental del río Dniéper.
Rumanía halla "posibles" restos de un dron tras una nueva noche de ataques de Rusia contra Ucrania
Las autoridades de Rumanía han anunciado este martes el hallazgo de "posibles" restos de un dron dentro de su territorio tras la última oleada de ataques por parte del Ejército de Rusia contra Ucrania, sin detalles sobre el tipo de aparato, un incidente que se ha saldado sin víctimas en el país, miembro de la OTAN. El Ministerio de Defensa rumano ha indicado en un comunicado que durante la última noche Rusia ha lanzado ataques contra "puertos ucranianos en el Danubio", antes de afirmar que sus radares detectaron "grupos de drones en la zona adyacente al espacio aéreo nacional", lo que llevó a "la activación de los sistemas de defensa aérea".
Moscú dice haber frustrado un plan de Kiev y Londres para "secuestrar" un avión de combate y estrellarlo en una base de la OTAN en Rumanía
La Inteligencia rusa ha asegurado este martes haber frustrado una supuesta operación de la Inteligencia de Ucrania para "secuestrar" un avión de combate MiG-31 del Ejército de Rusia para esterllarlo en la base aérea más grande de la OTAN en el sureste de Europa, ubicada en Constanza, Rumanía. "El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ha descubierto y frustrado una operación de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania y sus colaboradores británicos para secuestrar un avión de combate supersónico de gran altitud MiG-31 de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas, equipado con el misil hipersónico Kinzhal", reza el comunicado publicado en la web de la agencia.
Según el relato oficial de Moscú, varios agentes ucranianos intentaron reclutar pilotos rusos ofreciendo tres millones de dólares (2,6 millones de euros).
Rusia derriba 37 drones ucranianos sobre siete de sus regiones y la anexionada Crimea
Las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada noche 37 drones ucranianos de ala fija sobre siete regiones del país y la anexionada Crimea, según informó este martes el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram. Según el parte castrense, diez de los drones abatidos anoche fueron interceptados y destruidos sobre Crimea y otros tres sobre las aguas del mar Negro, que baña la península anexio
