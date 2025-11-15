Francia
Una falsa amenaza de bomba obliga a evacuar durante dos horas la sede de la cadena francesa BFM TV
Las emisiones del canal tuvieron que ser suspendidas
EP
La sede del canal televisivo de información informativo BFMTV en París fue desalojada esta tarde durante más de dos horas por una falsa alerta de bomba que llevó a evacuar una parte del barrio, en un contexto de seguridad marcado por el aniversario de los atentados terroristas del 13 de noviembre de 2015.
BFMTV, que tuvo que modificar su programa, lo que significó abandonar la cobertura de la actualidad y emitir reportajes grabados durante el tiempo en que duró el desalojo, desde las 15.20 hasta las 17.35, explicó que en el origen de todo estuvo la recepción por la policía de un mensaje que fue considerado creíble sobre la colocación de una bomba.
Las fuerzas del orden interrumpieron el tráfico rodado y del tranvía que circula en las proximidades del edificio, que se encuentra en el distrito XV, y enviaron un equipo de artificieros, así como cinco equipos con perros detectores de explosivos.
La empresa decidió evacuar a todo el equipo que se encontraba en su interior y sustituir la cobertura de la información en directo por programas atemporales mientras duró el registro hasta que se excluyó que se hubiera colocado un artefacto.
Las investigaciones policiales se centran ahora en tratar de determinar el origen de la falsa alerta. Si se llega a identificar a algún responsable, se expondría a penas de hasta dos años de cárcel y 30.000 euros de multa.
Este suceso se produce dos días después de la conmemoración del décimo aniversario de los atentados yihadistas del 13 de noviembre de 2015 en París, los peores ataques sufridos por Francia desde la Segunda Guerra Mundial, que causaron la muerte a 132 personas, así como cientos de heridos.
- En directo | El riesgo extremo de lluvias en el norte de Cáceres obliga a la Junta a activar la fase de emergencia por inundaciones
- Rachas de viento de hasta 109 kilómetros por hora: las cinco localidades extremeñas donde más golpea la borrasca
- Ola de sanciones al Castilla para medirse al Cacereño
- Las cinco localidades más lluviosas de Extremadura acumulan más de 620 litros por metro cuadrado
- El Ayuntamiento de Cáceres descarta posponer el Mercado Medieval de las Tres Culturas; no habrá edición hasta 2026: 'La decisión fue la más acertada
- Activado el plan de emergencia por inundaciones en el norte de Extremadura: 'Estamos asustados. Llueve muchísimo
- Cáceres se engancha al sushi y un nuevo restaurante llega a una zona en plena revolución urbana
- Undécimo llamamiento urgente de Educación este curso: se buscan 16 docentes