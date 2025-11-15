Igualdad
Michelle Obama afirma que Estados Unidos "no está listo" para una mujer presidenta
Asegura que no optará a esta posición: "No desperdicien mi tiempo"
EFE
La ex primera dama Michelle Obama aseguró que Estados Unidos "no está listo" para una mujer presidenta, al reafirmar que ella no buscará esta posición y que "muchos hombres" no están cómodos con el liderazgo femenino.
"Como vimos en la pasada elección, tristemente, no estamos listos. Por ello estoy como: ni siquiera me miren sobre competir porque todos ustedes están mintiendo. No están listos para una mujer. No lo están. Así que no me desperdicien mi tiempo", declaró Obama en un evento de promoción de su nuevo libro 'The Look'.
La esposa del expresidente Barack Obama (2009-2017) consideró que las personas en Estados Unidos "tienen mucho por crecer" sobre la idea de tener una mujer como jefa de Estado.
"Todavía hay, tristemente, un montón de hombres que no sienten que podrían ser liderados por una mujer, y lo vimos", expresó en una entrevista promocional con la actriz Tracee Ellis Ross en Nueva York cuyas imágenes se difundieron este fin de semana.
"Quiero decir, pienso que todavía tenemos que crecer en ese aspecto, y podemos ver cómo se puede progresar y las cosas pueden arrebatarse cuando se trata de tomar nuestro poder como mujeres", agregó.
Michelle Obama lideraba algunas encuestas de opinión para ser la candidata presidencial demócrata en 2024, cuando el entonces presidente Joe Biden (2021-2025) sopesaba retirarse de la contienda, pero la ex primera dama y su marido apoyaron a Kamala Harris, quien era la vicepresidenta.
En un mitin, la ex primera dama definió al entonces candidato republicano y ahora presidente, Donald Trump, como un "riesgo", en especial para las mujeres, y más tarde él la llamó "asquerosa".
La también autora, quien promociona ahora 'The Look', un libro en el que analiza su evolución estilística desde que estuvo por primera vez en el ojo público, aseguró en octubre a la revista People que casi una década después de haber salido de la Casa Blanca está en su mejor momento.
En su discusión con Tracee Ellis Ross, Obama opinó que no está de acuerdo con la idea que una primera dama debe ser el "arquetipo de una esposa y de la feminidad".
- En directo | El riesgo extremo de lluvias en el norte de Cáceres obliga a la Junta a activar la fase de emergencia por inundaciones
- Rachas de viento de hasta 109 kilómetros por hora: las cinco localidades extremeñas donde más golpea la borrasca
- Ola de sanciones al Castilla para medirse al Cacereño
- Las cinco localidades más lluviosas de Extremadura acumulan más de 620 litros por metro cuadrado
- El Ayuntamiento de Cáceres descarta posponer el Mercado Medieval de las Tres Culturas; no habrá edición hasta 2026: 'La decisión fue la más acertada
- Activado el plan de emergencia por inundaciones en el norte de Extremadura: 'Estamos asustados. Llueve muchísimo
- Cáceres se engancha al sushi y un nuevo restaurante llega a una zona en plena revolución urbana
- Undécimo llamamiento urgente de Educación este curso: se buscan 16 docentes