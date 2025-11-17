EEUU designará como terrorista al Cartel de los Soles, que vincula con Maduro

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este domingo que designará como organización terrorista extranjera (FTO, en inglés) al Cartel de los Soles, un grupo al que Washington vincula con el gobernante venezolano Nicolás Maduro, en medio del creciente despliegue militar en el Caribe. Esta designación, a partir del 24 de noviembre, ocurre después de que el Departamento del Tesoro estadounidense catalogó en julio al Cartel de los Soles como un grupo terrorista global especialmente designado (SDGT), aunque el Gobierno venezolano aseveró en agosto que esta organización es un "invento" de Estados Unidos. "Basado en Venezuela, el Cartel de los Soles está liderado por Nicolás Maduro y otros individuos de alto rango en el ilegítimo régimen de Maduro que han corrompido al ejército de Venezuela, la inteligencia, la legislatura y el poder judicial", declaró el secretario de Estado, Marco Rubio, en un pronunciamiento.

Destrucción de lanchas en el Caribe

El anuncio ocurre horas después de la llegada al Caribe, este domingo, del portaaviones 'USS Gerald R. Ford', el más grande de la flota estadounidense, como parte del despliegue militar que Trump ha ordenado en la región. En las últimas semanas, las fuerzas estadounidenses han destruido de manera sumaria en aguas del Caribe y del Pacífico oriental más de una decena de lanchas presuntamente vinculadas al narcotráfico, ataques en los que han muerto la mayoría de sus tripulantes. Estados Unidos anunció este domingo la destrucción de otra embarcación que supuestamente transportaba drogas en el océano Pacífico, donde mató a tres hombres a bordo a los que acusó de "narcoterroristas", con lo que suman 21 bombardeos similares y más de 80 muertos desde septiembre. Sin mencionar estos ataques, Rubio avisó en su declaración que "Estados Unidos continuará usando todas las herramientas disponibles para proteger sus intereses de seguridad nacional y negar financiamiento y recursos a los narcoterroristas".

Las capacidades del portaaviones 'USS Gerald R. Ford'

El 'USS Gerald R. Ford' es el portaaviones más grande del mundo, con capacidad para 4.500 tripulantes y 70 aviones. El Gerald R. Ford, que mide más de 335 metros de eslora y funciona con energía nuclear, cuenta con un sistema de catapulta rápida de aviones para el despegue, radares avanzados y reactores nucleares, que alimentan ininterrumpidamente los motores del navío.

Entre las decenas de aviones que dispone destacan los cazas de última generación F-35, helicópteros y drones. Dispone de la denominada Carrier Air Wing Eight, compuesta por nueve escuadrones que aportan capacidades de ataque, guerra electrónica, vigilancia, mando y control, y apoyo logístico para desembarcos. Se calcula que el número de aviones de combate del 'USS Gerald R. Ford' supera al de toda Venezuela.

Ataque al Gobierno de Maduro

El secretario de Estado también aseveró que "ni Maduro ni sus compinches representan al Gobierno legítimo de Venezuela". "El Cartel de los Soles, y otros FTO designados, incluyendo el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa son responsables de la violencia terrorista a través del hemisferio, así como del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa", aseveró el líder de la diplomacia estadounidense. La Oficina del Departamento de Estado encargada de Latinoamérica había adelantado esta designación el 25 de julio, cuando explicó entonces que esto permitiría que EEUU use "todos los recursos a su disposición para impedir que el presidente Nicolás Maduro siga beneficiándose de la destrucción de vidas estadounidenses".

Tras ese anuncio, el ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, sostuvo en agosto que el "Cartel de los Soles es un invento", que los estadounidenses "inventaron eso y en ese tiempo ha tenido como 300 jefes, cada vez que alguien les molesta ellos lo ponen como jefe del Cartel de los Soles".