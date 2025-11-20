OTAN en alerta
Activados dos cazas españoles ante la posible entrada de drones rusos en territorio polaco
Redacción
Dos cazas españoles Eurofighter, desplegados en Lituania en la operación Centinela Oriental de la OTAN, fueron activados ayer miércoles tras detectarse una potencial entrada de drones procedentes del este en el espacio aéreo de Polonia, ha informado el Estado Mayor de la Defensa (EMAD). Las aeronaves del destacamento aerotáctico Vilkas asignadas a dicha operación realizaron una salida de reacción rápida (A Scramble) alrededor de las 6 de la mañana de este miércoles desde la base de Siauliai, en el norte de Lituania. La activación de la alerta se debió a la potencial entrada de trazas no identificadas sobre territorio polaco al haberse detectado objetos compatibles con drones en las inmediaciones de su frontera, procedentes del este.
Los dos cazas españoles y un avión A400M de reabastecimiento en vuelo completaron unas tres horas de vuelo y retornaron a su base una vez desaparecida la amenaza de incursión sobre Polonia de los drones. En esta patrulla aérea, la capacidad de repostaje en vuelo aportada por el A400M permite a los aviones de combate permanecer en la zona de operación si fuese necesario. El Vilkas, que en lituano significa lobo, es un destacamento aerotáctico del Ejército del Aire y del Espacio que contribuye a las tareas de policía aérea reforzada en el flanco este de la OTAN.
Desde agosto, está operando desde la base aérea de Siauliai y será relevado por un nuevo contingente a finales de este mes de noviembre. Está integrado por casi 200 aviadores militares de hasta 15 unidades diferentes y cuenta con diez aviones Eurofighter del Ala 11 (Morón de la Frontera, Sevilla) y un A400M del Ala 31 (Zaragoza).
- María Guardiola y Óscar Puente rubrican el acuerdo para que la Junta asuma la construcción de la carretera extremeña al futuro viaducto de Cedillo
- Juan Valderrama regresa a Cáceres: 'No quiero molestar a nadie, pero a Extremadura le hacen falta comunicaciones. No puede estar como está, es un crimen
- La Junta de Extremadura levantará las restricciones urbanísticas en los municipios afectados por 39 Zepas
- Electrocash impulsa su expansión con un nuevo centro logístico en Cáceres
- A quién votarán los extremeños el 21D: estos son los 12 partidos que se presentan y sus candidatos
- El emprendedor y exconcejal de Turismo Jorge Villar lanza ‘Check-in al Éxito’, la guía que convierte a los propietarios en líderes de su negocio turístico
- Detectan una bacteria en la red de agua del polígono Mejostilla de Cáceres y Canal de Isabel II ya trabaja para resolver el problema
- El Stone&Music Festival de Mérida suma dos nuevos conciertos a su cartel para el 7 y 19 de junio de 2026