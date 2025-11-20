Un periodista croata implica al presidente serbio Vucic en los "safaris humanos" en Sarajevo

Michael Giffoni, exdiplomático italiano en la misión de este país en Bosnia durante la guerra de Bosnia-Herzegovina en los años 90, se ha unido este jueves al coro de voces que confirman la veracidad de los llamados "safaris humanos" en el país balcánico. Y un dato aún más escalofriante: el testimonio de Domagoj Margetić, periodista de investigación croata, quien ha depositado ante la Fiscalía de Milán una denuncia en la que asevera tener las "pruebas" de que el actual presidente serbio, Aleksandar Vucic, habría estado presente en las posiciones militares en Sarajevo desde las cuales ricos occidentales disparaban a civiles.

Giffoni y Margetic se han sumado así a la investigación abierta ante el tribunal milanés a raíz de informaciones proporcionadas por el periodista italiano Ezio Gavazzeni quien, en una entrevista con EL PERIÓDICO, confirmó la semana pasada que estas cazas humanas involucraban a ricos hombres de distintos países que pagaban grandes cantidades de dinero para disparar a civiles en toda Bosnia.

En este contexto, de confirmarse, la acusación de Margetić es especialmente grave. De hecho, de acuerdo con él, Vucic habría sido un miembro voluntario de la unidad paramilitar liderada por Slavko Aleksic, el cual estaba desplegado justo en el Cementerio Judío de Sarajevo, desde el cual estos turistas de la guerra habrían disparado por diversión a civiles. En concreto, Vucic habría estado en Sarajevo por diversos meses, desde 1992 a 1993, una información que también se encontraría en testimonios realizados ante la Corte Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, el tribunal que juzgó a muchos de los más graves crímenes de guerra cometidos en esa guerra fratricida.

Logística

Siempre según él, Vucic habría servido para dar "logística" e incluso habría reconocido su presencia en el lugar de los hechos en una entrevista en 1994, en la que habría confirmado que "cuando empezó la guerra" fue a Sarajevo y se alistó "como voluntario", pasando "un poco de tiempo en el cementerio judío". En sus redes sociales, el periodista ha publicado un vídeo grabado en un puesto del Cementerio Judío de Sarajevo, en el que aparecen el criminal de guerra Vojislav Seselj y el hoy presidente serbio.

Giffoni, por su parte, ha aportado más información al papel de los servicios secretos italianos, confirmando que no sólo sabían de este horror, sino que también actuaron para detenerlo. "[Edin] Subasic no se ha inventado nada", ha dicho Giffoni a 'La Repubblica', en referencia al exagente de la inteligencia bosnia que primero habría informado, en la época de los hechos a Italia sobre los hechos.

Según Giffoni, que luego fue jefe del equipo de los Balcanes de Javier Solana cuando era alto representante de la UE para Política Exterior, las autoridades italianas habían incluso descubierto la ruta por la que viajaban los clientes de los "safaris humanos": en avión desde Trieste hasta Belgrado y luego por tierra hasta Sarajevo.

Por su parte, Vucic, que en la época de los hechos era secretario general del Partido Radical serbio (SRS), ha negado toda acusación. "Nunca he matado ni herido a nadie ni he hecho algo parecido. Han mentido sobre mí como francotirador en Sarajevo durante 10-20 años y siguen mintiendo", ha dicho este jueves a los medios en Belgrado.