Trump se reunirá con alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, en la Casa Blanca este viernes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá este viernes en la Casa Blanca al alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, quien asumirá el cargo el 1 de enero y cuyo triunfo se produjo tras una campaña marcada por sus críticas al mandatario. Sin revelar más detalles, Trump anunció la reunión en su cuenta oficial de Truth Social, asegurando que el encuentro fue solicitado por Mamdani, al que se refirió como "alcalde comunista".

Mamdani confirmó el encuentro y sostuvo que quiere "hablar con franqueza" al presidente sobre las dificultades económicas que enfrentan los neoyorquinos, especialmente el alto coste de vida.

El primer alcalde musulman de Nueva York ganó las elecciones con una campaña que centró en propuestas como congelar los alquileres regulados, hacer gratuito el transporte en autobús y crear supermercados municipales.

El alcalde electo, hijo de inmigrantes y nacido en Uganda, ha prometido defender a las comunidades vulnerables y oponerse a cualquier decisión federal que considere perjudicial para la ciudad.

Mamdani, que tomará posesión el 1 de enero, pidió recientemente a la Casa Blanca que se abstenga de enviar a la Guardia Nacional a Nueva York, como ha ocurrido en otras ciudades gobernadas por demócratas como Chicago y Portland.