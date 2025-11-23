En la ciudad de Luanda
Líderes de la UE celebrarán una cumbre informal este lunes en Angola aprovechando la cumbre UE-Unión Africana
Se trata de una cita informal para tratar cuestiones como el plan de paz de Estados Unidos para Ucrania que debaten delegaciones ucraniana, estadounidense y europeas este domingo en Ginebra
EP
Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE celebrarán este lunes en la capital de Angola, Luanda, una cumbre informal para tratar cuestiones como el plan de paz de Estados Unidos para Ucrania que debaten delegaciones ucraniana, estadounidense y europeas este domingo en Ginebra.
La cumbre informal será el lunes a las 10.30 horas (la misma hora en la España peninsular), según fuentes de la UE consultadas por Europa Press. En la cita continuarán los contactos e intercambios entre los países europeos en relación con la iniciativa estadounidense para Ucrania.
Este mismo sábado los ministros de Asuntos Exteriores de la UE y de Reino Unido han mantenido una conferencia telefónica para abordar la propuesta. "Presentaré nuestras sugerencias al plan de paz ruso-estadounidense", ha apuntado el ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, en referencia a la autoría rusa del texto que denuncia Varsovia. "Naturalmente, nada relativo a Polonia puede decidirse sin nuestro consentimiento", ha subrayado.
También se ha celebrado una reunión extraordinaria de embajadores esta noche en Bruselas para preparar la reunión del lunes en Luanda, según han explicado fuentes de la UE a Europa Press.
La presidenta de la Comsión Europea, Ursula von der Leyen, ha recordado este domingo que cualquier paz "justa y duradera" debe respetar la soberanía de Ucrania y ha mencionado en particular el caso de los menores "secuestrados por Rusia". "No descansaremos hasta que cada uno de ellos vuelva a reunirse con sus familias en sus hogares", ha advertido.
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ya se encuentra en la capital angoleña. "¡Hola Luanda! Es estupendo estar aquí para participar en la 7ª Cumbre Unión Europea-Unión Africana", ha publicado Costa en su cuenta en X.
"La asociación UE-Unión Africana es fuerte, dinámica y ambiciosa. Espero sumarme mañana a João Lourenço (presidente de Angola) y Mahmoud Ali Youssouf (presidente de la Comisión de la Unión Africana) y otros líderes de la UE y africanos", ha añadido Costa.
- Cáceres se prepara para el gran cambio: los nuevos aparcamientos disuasorios que pretenden transformar la ciudad (y evitar el caos del centro)
- Cáceres desentierra un tesoro de 17.000 años: arranca la apertura de la Cueva del Conejar
- La que faltaba': María Guardiola se estrena como 'tiktoker' prometiendo ser 'más entretenida que una rueda de prensa
- Así será el nuevo fenómeno turístico de Cáceres: no es Maltravieso, es el Conejar, la otra cueva que puede revolucionar la arqueología europea
- Un fallecido y dos heridos en la colisión de dos turismos entre Aldea de Cano y Torremocha
- Ingresa en prisión provisional el implicado en un delito contra la libertad sexual en un pueblo de Cáceres
- Estar en el paro es ansiedad pura': la denuncia de un político de Cáceres que a los 50 ha sufrido el zarpazo del desempleo y que destapa el 'caos' de las citas del SEPE en pueblos y ciudades
- Cáceres contará con tres nuevos aparcamientos disuasorios en estos barrios