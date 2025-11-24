Reino Unido
El exprimer ministro David Cameron revela que padece cáncer de próstata y que recibió ya tratamiento
El antiguo 'premier' conservador pide al Gobierno pruebas tempranas para ayudar a localizar posibles casos
Europa Press
El exprimer ministro del Reino Unido David Cameron ha revelado que ha recibido tratamiento para el cáncer de próstata tras ser diagnosticado con esta enfermedad hace cerca de un año, al tiempo que ha pedido al Gobierno británico que impulse la realización de pruebas tempranas para ayudar a localizar posibles casos en pacientes en el país europeos.
Cameron, de 59 años, ha indicado en declaraciones concedidas al diario británico 'The Times' que el diagnóstico derivó de una prueba de antígenos prostáticos específicos (PSA), cuyos resultados fueron altos y provocaron que fuera sometido a una biopsia que confirmó que tenía cáncer de próstata.
"Siempre esperas lo mejor. Tienes un índice alto en el PSA, probablemente no sea nada. Tienes una resonancia magnética con algunas manchas oscuras y pienses que probablemente esté bien. Cuando llega el resultado de la biopsia, te dicen que tienes cáncer de próstata", ha relatado para añadir: "Siempre temes escuchar esas palabras y literalmente salen de la boca del doctor. Piensas: 'Oh, no, lo va a decir. Lo va a decir. Lo ha dicho'", ha explicado el antiguo 'premier' conservador, quien ha pedido al Gobierno que impulse la imposición de pruebas tempranas para detectar cuanto antes los casos, cuando es más posible que el tratamiento tenga éxito.,
En este sentido, ha subrayado que "no le gusta" hablar sobre temas de salud personales, si bien ha incidido en que "cree que tiene que hacerlo". "Seamos sinceros. Los hombres no son muy buenos a la hora de hablar de su salud. Solemos quitar hierro a las cosas", ha dicho, antes de reseñar que "quería agregar su nombre a la larga lista de personas" que abogan por estas pruebas.
- Cáceres se prepara para el gran cambio: los nuevos aparcamientos disuasorios que pretenden transformar la ciudad (y evitar el caos del centro)
- La que faltaba': María Guardiola se estrena como 'tiktoker' prometiendo ser 'más entretenida que una rueda de prensa
- La Extremadura de los colonos: Historias de pueblos sin historia
- Estar en el paro es ansiedad pura': la denuncia de un político de Cáceres que a los 50 ha sufrido el zarpazo del desempleo y que destapa el 'caos' de las citas del SEPE en pueblos y ciudades
- Cáceres estrena su primer “vado luminoso”: la guerra contra los carteles ilegales se enciende… literalmente
- Cáceres desentierra un tesoro de 17.000 años: arranca la apertura de la Cueva del Conejar
- El Supremo condena al director de una residencia de mayores de Cáceres por intrusismo y revelación de secretos
- El matrimonio de Mérida que ha puesto de moda la rosquilla rellena de carrillera y el croissant de solomillo