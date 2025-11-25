DIRECTO | Última hora del conflicto Hamás-Israel

El aval del Consejo de Seguridad de la ONU a una propuesta de resolución basada en el plan de Donald Trump para Gaza da un nuevo impulso al proceso de paz en Oriente Próximo, aunque el desarrollo de los próximos pasos se perfila incierto por la oposición de Hamás a su desarme y al establecimiento de una fuerza internacional de seguridad, así como por las diferencias que persisten entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Fuerzas israelíes matan a un sospechoso palestino en Nablús Efectivos de las Fuerzas Armadas israelíes han matado este lunes en la ciudad cisjordana de Nablús a un palestino al que atribuyen un ataque en el que murieron dos militares el año pasado en una de las entradas de la localidad. El sospechoso sería Aa Rauf Shetiya, según un comunicado militar israelí que destaca el despliegue en el edificio donde se escondía "atrincherado y armado".

El malestar psicológico en Gaza se triplicó entre los mayores de 40, de 2020 a 2025 La evolución de la salud mental en Gaza muestra "un deterioro drástico" del bienestar psicosocial desde la escalada de la guerra en octubre de 2023 y un estudio sugiere que, entre la población mayor de 40 años, el malestar psicológico se ha triplicado en los últimos cinco años. La investigación muestra que la proporción de adultos que experimentan altos niveles de angustia psicológica —como depresión, pérdida de sueño, sensación de tensión constante y sentimiento de inutilidad- era de un 19,5 % en 2020; un 17,4 % en 2023 y del 67,2 % a principios de 2025. Los datos surgen de tres encuestas domiciliarias realizadas a 677 personas mayores de 40 años en 2020, 2023 y 2025, precisa el estudio que publica eClinicalMedicine, del grupo The Lancet, y firman científicos palestinos y suizos.

Muere un niño y varios resultan heridos mientras jugaban con restos de explosivos en Gaza Un niño murió y varios resultaron heridos mientras jugaban con unos restos de explosivos en una casa que había sido atacada previamente por Israel al oeste de la ciudad de Gaza, informó este lunes el portavoz de la Defensa Civil Palestina en la Franja, Mahmoud Basal. Basal detalló que los equipos de Defensa Civil respondieron a una explosión en una casa situada al oeste de la capital de la Franja de Gaza y perteneciente a la familia Al-Firi, según un comunicado. La vivienda, de varios pisos, había sido atacada previamente y contenía restos del detonante lanzado por Israel.

Hizbulá se da un baño de masas en Beirut un día después del asesinato de su número dos: "No tenemos miedo" Centenares de hombres se golpean el pecho al unísono. Cantan con el corazón en un puño. Cantan y lloran. Lloran a cara descubierta. Este lunes las calles de los suburbios sureños de Beirut se han llenado de lágrimas, cánticos y lamentos. El funeral por el número dos de Hizbulá, Haytham Abu Ali Tabatabai, ha sido el catalizador de todas ellas. "Estamos tristes, porque hemos perdido a un tesoro", reconoce uno de los asistentes al entierro del líder junto a otros dos luchadores del grupo chií libanés. La tarde anterior varios misiles les mataron, y a otras dos personas más, mientras se encontraban en un apartamento en el corazón de los suburbios beirutíes. Leer más

Francia muestra su "profunda preocupación" por el bombardeo de Israel contra Beirut y pide "contención" El Gobierno de Francia ha mostrado este lunes su "profunda preocupación" por el bombardeo perpetrado el domingo por Israel contra la capital de Líbano, Beirut, que se saldó con cinco muertos, entre ellos el 'número dos' del partido-milicia chií Hezbolá y líder de su brazo militar, Haizam Alí Tabatabai, y ha hecho un llamamiento a la "contención" para evitar el estallido de un nuevo conflicto. El Ministerio de Exteriores francés ha indicado en un comunicado que este ataque supone "un riesgo de escalada en un contexto ya marcado por las fuertes tensiones", por lo que ha insistido en "la importancia de recurrir al Mecanismo de Supervisión del Alto el Fuego para abordar las amenazas". "Este marco, reconocido por las partes, es indispensable para evitar acciones unilaterales y garantizar la seguridad de la población civil, tanto en Líbano como en Israel, en línea con el acuerdo de cese de hostilidades del 27 de noviembre de 2024", ha subrayado, al tiempo que ha mostrado su apoyo al "estricto respeto de la soberanía y la integridad territorial de Líbano".

Urtasun pide mantener boicot a Israel en Eurovisión: "Las matanzas siguen en Gaza" El ministro español de Cultura, Ernest Urtasun, afirmó este lunes que "no hay razón para levantar el boicot" a Israel en el Festival de Eurovisión porque el alto el fuego no se está respetando y siguen las matanzas y los ataques en Gaza. En un desayuno informativo organizado por Europa Press el ministro recordó que "Israel tiene bloqueada una solución política a través de la creación de un Estado palestino plenamente soberano" y, hasta que eso no ocurra, dijo, "el boicot cultural debe seguir".

Israel celebrará una feria de defensa donde se estudiará su ofensiva contra Irán El Ministerio de Defensa israelí anunció este lunes que celebrará la próxima semanas la 'DefenseTech Week 2025', un encuentro sobre tecnología militar en la que se usará el caso real de su ofensiva contra Irán del pasado verano para analizar el sistema defensivo del país. En un comunicado de prensa emitido hoy, el Ministerio de Defensa informó del evento, que tendrá lugar el 1 y 2 de diciembre en la Universidad de Tel Aviv.

El Gobierno israelí examinará la última investigación del Ejército sobre el 7 de octubre El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, encargó este lunes a la división de Defensa del contralor estatal examinar la última investigación llevada a cabo por el Ejército de Israel sobre los errores cometidos en el ataque de las milicias gazatíes del 7 de octubre de 2023, según un comunicado difundido por el ministerio. Esta revisión incluye estudiar "la necesidad de realizar investigaciones adicionales" de cuestiones que las fuerzas armadas aún no han abordado, como el documento 'Muros de Jericó', un informe de inteligencia que llegó a manos del Ejército en mayo de 2022 y que anticipaba el ataque, pero ignoró.

Al menos cuatro muertos en nuevos ataques de Israel contra Gaza Al menos cuatro personas han muerto este lunes en nuevos ataques perpetrados por el Ejército de Israel contra varias zonas de la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego acordado desde el 10 de octubre al hilo del acuerdo entre el Gobierno israelí y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la primera fase del plan de Estados Unidos para el enclave palestino. Fuentes médicas han indicado que dos de las víctimas mortales han sido identificadas como Mahmud Wael al Rifi y Alá Mazen Abu Rida, "muertos como resultado de los bombardeos de las fuerzas de ocupación contra residentes que estaban reunidos en zonas del este de Jan Yunis", según ha recogido el diario 'Filastin', afín a Hamás.