DIRECTO | Última hora del conflicto Hamás-Israel

El Gobierno de Benjamín Netanyahu ha confirmado en un comunicado que el último cuerpo entregado por Hamás como parte del acuerdo del alto el fuego pertenece al rehén Dro Or

Un hombre y varios niños coonducen un carro para rcoger agua en Ciudad de Gaza, este miércoles.

Un hombre y varios niños coonducen un carro para rcoger agua en Ciudad de Gaza, este miércoles. / EFE

O. González / R. Gargoi / S.Vázquez

El aval del Consejo de Seguridad de la ONU a una propuesta de resolución basada en el plan de Donald Trump para Gaza da un nuevo impulso al proceso de paz en Oriente Próximo, aunque el desarrollo de los próximos pasos se perfila incierto por la oposición de Hamás a su desarme y al establecimiento de una fuerza internacional de seguridad, así como por las diferencias que persisten entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

El caso de Cáceres reabre el debate sobre cómo detectar y frenar el acoso escolar

El Ibex arranca plano y mantiene los 16.300 puntos impulsado por Acciona Energía y Rovi

Trabajo a contrarreloj en Badajoz para recuperar la iluminación de Navidad tras la caída de la guirnalda en la plaza de España

La fama acorta en cuatro años la vida de los cantantes

Si buscas una cafetera buena, bonita y barata en el Black Friday, toma nota de estos productos de hogar y cocina perfectos

'Call of Duty: Black Ops 7' revoluciona el pase de batalla con más recompensas en menos tiempo

Jordi Martí, arquitecto: "Uno intenta ser propietario para asegurarse un futuro mejor pero es algo que puede salir muy mal"

El mejor regalo para los manitas de la casa: productos de marcas como Bosch con grandes descuentos

