Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

"Los terroristas son Putin y sus secuaces", dice la fundación creada por Navalni tras ser designada "terrorista"

La Fundación Anticorrupción, registrada en Estados Unidos y creada en 2011 por el fallecido opositor ruso Alexei Navalni, ha respondido este jueves al Kremlin por su designación como "organización terrorista" asegurando que "todos entienden" que no lo son y que "los terroristas son (el presidente ruso) Vladimir Putin y sus secuaces".

"No somos terroristas, y todos lo entienden. Nosotros lo entendemos, y también nuestros simpatizantes. Quienes firman estas resoluciones lo entienden perfectamente", ha asegurado la entidad en un comunicado publicado en su web con el que han reaccionado a la decisión del Tribunal Supremo de Rusia de aprobar su designación como "organización terrorista" a petición de la Fiscalía, una medida que tiene como consecuencia la prohibición de sus actividades en territorio ruso.

En este sentido, la entidad fundada por Navalni ha argumentado que el dictamen tiene como objetivo "intimidar". El Supremo ruso habría tomado esta decisión, según los responsables de la organización, para que la gente "deje de leernos y vernos, para que tenga miedo de compartir nuestro contenido y, en tiempos difíciles, se quede sin la oportunidad de escuchar la verdad. Y así, asustados, deje de apoyarnos, tanto moral como económicamente".