Putin acepta la propuesta de Orbán de que Budapest acoja negociaciones de paz para Ucrania

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha aceptado la propuesta que le hizo en el Kremlin el primer ministro húngaro, Víktor Orbán, de acoger en Budapest las negociaciones de paz para Ucrania. "Si durante nuestras negociaciones se llega a utilizar la plataforma de Budapest, yo también estaré encantado. Y le quiero dar las gracias por su disposición a ayudar", dijo Putin al comienzo de la reunión en el Palacio del Kremlin.

Putin destacó que ya le pareció bien cuando en octubre pasado el presidente de EEUU, Donald Trump, ofreció la capital húngara como sede para la cumbre ruso-estadounidense, lo que sentó muy mal en la Unión Europea (UE), aunque la reunión fue cancelada posteriormente. "Fue una propuesta de Donald. Dijo: 'Nosotros tenemos una buena relación con Hungría, tú y Víktor tenías buena relación, yo también. Por supuesto, nosotros aceptamos con placer'", comentó.

Orbán aseguró que la reunión del viernes en el Kremlin -la decimocuarta, según sus cálculos- le permite "confirmar que Hungría está dispuesta a ofrecerse como sede para tales negociaciones y está dispuesta a contribuir al exitoso desenlace de este proceso". "Hungría está interesada en la paz y sinceramente esperamos que la iniciativa de paz desvelada recientemente conduzca al fin y al cabo a esa paz", afirmó Orbán, quien resaltó que la política exterior de su país hacia Rusia es consecuente y no admite presiones externas.

"Postura equilibrada"

En respuesta, Putin destacó la "postura equilibrada" del líder húngaro respecto a Ucrania, que difiere de la de la mayoría de miembros de la UE, ya que se opone a apoyar financieramente a Kiev y sancionar a Moscú, al tiempo que da por descontada la victoria del Ejército ruso en la guerra.

En la reunión participan los ministros de Exteriores de ambos países, el ruso Serguéi Lavrov y el húngaro Péter Szijjártó, y el viceprimer ministro ruso, Alexandr Nóvak, coordinador de la política energética de este país, que suministra a Budapest petróleo y gas a precios por debajo del mercado.

Dependencia energética

Orbán puntualizó que la seguridad energética de su país depende de los suministros rusos, al comienzo de su reunión en el Kremlin.

"La base de la seguridad energética de Hungría reside en el suministro estable de recursos energéticos rusos, pasados, presentes y futuros", dijo el jefe del Gobierno húngaro.

Insistió en que Budapest valora "enormemente la estabilidad y la previsibilidad del suministro energético ruso".

"Hungría está interesada en mantener un diálogo energético con su país", aseguró Orbán al jefe de Kremlin, y añadió: "Creo que, dado el clima político actual, hemos hecho un gran esfuerzo por desarrollar la cooperación entre nuestros pueblos. Y espero sinceramente que hagamos mucho más".