Trump, sobre el espacio aéreo de Venezuela: "Considérenlo cerrado en su totalidad"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado en un mensaje a través de su red social Truth, que las "aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas" consideren que el espacio aéreo de Venezuela "permanecerá cerrado en su totalidad".

"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP", reza el mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un momento de alta tensión en las relaciones entre los dos países y sin aclarar ninguna otra circunstancia relacionada con dicho cierre.