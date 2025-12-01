Asia
Ascienden a 151 los muertos por el gran incendio de Hong Kong
Ya son trece los detenidos por presunto homicidio involuntario en relación con el incidente
EP
El balance de muertos a causa del incendio registrado el miércoles y que afecta a varios rascacielos de la ciudad de Hong Kong ha aumentado a 151, según han confirmado este lunes las autoridades locales.
Las fuerzas de seguridad, que han indicado que 39 cuerpos sin vida siguen aún sin identificar, han explicado que durante la última búsqueda en el complejo, situado en el barrio de Tai Po, no se han encontrado más restos.
Asimismo, han señalado que una treintena de personas siguen aún desaparecidas y han lamentado que algunas de las víctimas se encuentran irreconocibles debido a la gravedad de las quemaduras sufridas, según informaciones del diario 'The Standard'.
Las autoridades siguen adelante con las labores de búsqueda y las investigaciones, con la vista puesta en acabar con las operaciones en un plazo de tres semanas. De momento, un total de trece personas han sido detenidas acusadas de homicidio involuntario, pero se estima que el número de arrestos pueda aumentar, tal y como ha recogido la agencia de noticias Xinhua.
A la espera de las conclusiones definitivas, se sospecha que los materiales de los andamios y otros empleados en la renovación del complejo, como la espuma de protección en las ventanas, acabaron por acelerar el incendio e imposibilitar la evacuación segura de todos los residentes.
El incendio se ha convertido en el más letal desde 1948 en Hong Kong, cuando una explosión seguida de un incendio en un almacén en Shek Tong Tsui mató al menos a 176 personas. Este incidente representa una verdadera crisis para las autoridades hongkonesas, que han comenzado a actuar para sofocar cualquier foco de protesta.
