Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Minuto a minuto

DIRECTO | Última hora del conflicto Hamás-Israel

Al menos diez personas murieron y varias más resultaron heridas este viernes en una serie de ataques perpetrados por las fuerzas israelíes durante una incursión en la localidad de Beit Jinn, a las afueras de Damasco

Tiendas de campaña de un campo de refugiados en Ciudad de Gaza, este jueves.

Tiendas de campaña de un campo de refugiados en Ciudad de Gaza, este jueves. / AP/LaPresse

O. González / R. Gargoi / S.Vázquez

El aval del Consejo de Seguridad de la ONU a una propuesta de resolución basada en el plan de Donald Trump para Gaza da un nuevo impulso al proceso de paz en Oriente Próximo, aunque el desarrollo de los próximos pasos se perfila incierto por la oposición de Hamás a su desarme y al establecimiento de una fuerza internacional de seguridad, así como por las diferencias que persisten entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cáceres y Badajoz, a 46 minutos a partir del lunes: 'Vamos a notar mucho la diferencia con estos trenes
  2. El nuevo local de copas de la parte antigua de Cáceres abre sus puertas por todo lo alto: no faltaron el jamón ibérico y los embutidos
  3. Una discusión por dinero, motivo por el que un hombre lleva 20 horas atrincherado en su casa en Cilleros (Cáceres)
  4. Julián Pantrigo López, un maestro de Zarza la Mayor (Cáceres) que sufrió los problemas de la posguerra española
  5. ¿Cuál es el barrio más rico y más pobre de Cáceres? La renta por hogar, al detalle
  6. Tres atenciones sanitarias y un susto con los bomberos: las incidencias del exitoso encendido navideño en Cáceres
  7. La hostelería de la plaza Mayor de Cáceres alucina con el encendido navideño: “Nunca había venido tanta gente”
  8. Cae un árbol de grandes dimensiones sobre un coche mientras circulaba por la rotonda de los Alamitos de Plasencia

Cerdán asegura que dará explicaciones "a su debido tiempo"

Cerdán asegura que dará explicaciones "a su debido tiempo"

El tiempo en Don Benito: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El tiempo en Don Benito: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El tiempo en Cáceres: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El tiempo en Cáceres: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El tiempo en Coria: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El tiempo en Coria: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El tiempo en Castuera: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El tiempo en Castuera: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El tiempo en Casar de Cáceres: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El tiempo en Casar de Cáceres: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El tiempo en Campanario: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El tiempo en Campanario: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El tiempo en Calamonte: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El tiempo en Calamonte: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre
Tracking Pixel Contents