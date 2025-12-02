"Atacar nuestra soberanía es declarar guerra", dice Petro tras la amenaza de Trump a Colombia

"Atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas". El presidente colombiano Gustavo Petro reaccionó ante la posibilidad de una acción militar en su territorio, deslizada por Donald Trump. "He oído que Colombia produce cocaína. Tienen plantas de fabricación de cocaína, y luego nos venden esa cocaína. Lo apreciamos mucho. Pero sí, cualquiera que haga eso y la venda en nuestro país está expuesto a ataques", dijo el presidente de Estados Unidos, con el centro de su advertencia apuntando contra Venezuela. "Venga señor Trump a Colombia, lo invito, para que participe en la destrucción de los nueve laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EEUU", respondió el mandatario colombiano. "Sin misiles he destruido en mi Gobierno 18.400 laboratorios, venga conmigo y le enseño como se destruyen, un laboratorio cada 40 minutos, pero no amenace nuestra soberanía, porque despertará el Jaguar". Y añadió: "ya me calumnió, no continúe por ahí. Si un país ha ayudado a detener miles de toneladas de cocaína para que no la consuman los norteamericanos, es Colombia".

La tensión entre Petro y Trump se ha incrementado con el correr de los meses. Primero por la cuestión migratoria y las deportaciones masivas. Los ataques contra embarcaciones en el Caribe sur y el Pacífico colombiano con el pretexto de impedir la llegada de supuestas narco lanchas a Estados Unidos no hicieron más que elevar la temperatura política. Washington no solo le retiró el visado al presidente colombiano, sino que puso en duda la efectividad de la política antinarcóticos de su administración.

La decisión de Trump de cerrar el espacio aéreo venezolano fue repudiada a comienzos de la semana por Petro. "Quiero saber ¿bajo que norma de derecho internacional un presidente de un país le puede cerrar el espacio aéreo a otra nación?", dijo, sin nombrar al multimillonario republicano. Un espacio aéreo nacional, agregó, "no lo puede cerrar un presidente extranjero o se acabó el concepto de soberanía nacional y el concepto de 'derecho internacional'". Petro hizo el señalamiento en su doble condición de jefe de Estado de Colombia y presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que semanas atrás ya se había pronunciado críticamente sobre las acciones extrajudiciales llevadas a cabo por EEUU en aguas internacionales.