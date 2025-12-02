Más de 150.000 feligreses acuden a la misa del papa León XIV en Beirut: "Siento la alegría de todo el mundo que está aquí"

La llegada del papa León XIV al Líbano ha traído consigo unas tormentas muy ansiadas para un país en sequía. Sin embargo, el cielo ha respetado al Pontífice en su ocasión más especial. Este martes, antes de partir de vuelta al Vaticano tras su primer viaje internacional, el papa ha celebrado una misa masiva en el paseo marítimo de Beirut, cerca del puerto en ruinas de la capital libanesa. El cielo estaba claro, a diferencia de sus dos jornadas previas en el Líbano. Yara es una de las 150.000 personas que se han acercado esta mañana a escuchar al Papa. "Es un honor estar en el Líbano y ver al Papa aquí al mismo tiempo debido a todas las crisis que hemos atravesado", afirma a este diario esta joven de 22 años. "Es realmente reconfortante ver un poco de esperanza", añade Yara. Junto a la lluvia providencial, León XIV ha dejado tras de sí una estela de esperanza que el país necesitaba con fuerza.

Antes de entregarse a las masas, el Pontífice las ha hecho callar. Cuando en las pantallas se han mostrado las imágenes en directo del Papa reunido con las víctimas de la explosión del puerto beirutí, que tuvo lugar hace más de cinco años y cuya investigación judicial sigue bloqueada, se ha hecho el silencio. Para mayor impacto, el encuentro ha tenido lugar en el mismo sitio donde se inició la tragedia. "Después de todo lo que hemos pasado, las crisis, las guerras, su sola presencia aquí es genial", afirma Yara. Durante la misa, León XIV ha hecho un llamamiento a los líderes libaneses para que escuchen las reclamaciones de paz de su población. "Necesitamos cambiar de rumbo, educar nuestros corazones para la paz", ha dicho en inglés.

Rito en distintos idiomas

No obstante, ha realizado la mayoría de la misa en francés, la lengua de la metrópoli en el Líbano y la lengua de los cristianos. A lo largo de la ceremonia, ha insistido en que el pueblo libanés necesita esperanza y gratitud. "Desde esta explanada con vistas al mar, yo también puedo contemplar la belleza del Líbano que se canta en las Escrituras", ha afirmado. "Esta belleza, sin embargo, se ve eclipsada por la pobreza y el sufrimiento, las heridas que han marcado vuestra historia, y por los numerosos problemas que os afligen, el frágil y a menudo inestable contexto político, la dramática crisis económica que os agobia y la violencia y los conflictos que han reavivado antiguos temores", ha constatado. Pese a su presencia en el país, el Ejército israelí ha continuado bombardeando el sur del Líbano.

Desde allí, también han acudido muchas personas, incluidos decenas de soldados de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FPNUL). "No estamos aquí trabajando, sino porque queríamos venir, es una ocasión muy especial", explica un casco azul que prefiere no compartir su nombre. Sin embargo, todos ellos visten de uniforme con su tradicional boina azul, y la bandera de su país en el brazo. "No solemos salir mucho de la base, porque ahora la situación allí es muy dura, Israel bombardea prácticamente a diario, y muchos en el sur creen que, cuando se vaya el Papa, Israel retomará los ataques con más fuerza", dice a este diario. Ese temor lleva semanas extendiéndose entre la población, pero este martes el jolgorio ha sido tal que nadie se ha acordado.

Los helicópteros del Ejército libanés que han sobrevolado a las multitudes han sido recibidos con vítores y banderas. "Siento la alegría de todo el mundo que está aquí", afirma la hermana Elodie, de Burkina Faso, que lleva dos años estudiando teología en Beirut. "Es la primera vez en mi vida que veo al Papa con mis propios ojos, sin que sea por televisión ni nada, y ha sido una ocasión realmente especial, por la que doy gracias a Dios por haberla vivido", confiesa la misionera a este diario. Durante el rito, han participado varios líderes cristianos recitando en diversos idiomas, como el griego, el inglés, el siríaco, el armenio, el francés y el árabe. "La misa ha sido genial, porque ha sido muy emocionante ver como todos los idiomas que se hablan en el Líbano están representados", constata Yara.

Encuentro interreligioso

El día anterior el Pontífice celebró un encuentro interreligioso con los líderes de los diferentes credos presentes en el sistema multisectario del Líbano. Durante la ceremonia, sólo uno de los ponentes le recordó a León que, pese al concepto de paz que ha atravesado su viaje, muchos libaneses siguen bajo las bombas. "Creemos en la necesidad de establecer un Estado, pero en su ausencia nos vimos obligados a defendernos resistiendo la ocupación que invadió nuestra tierra, y no nos gusta llevar armas ni sacrificar a nuestros hijos", defendió Ali al Khatib, vicepresidente del Consejo Supremo Islámico Chií. Antes de embarcar en el avión, en una emotiva ceremonia final, el Pontífice ha lamentado las regiones que no ha podido visitar, "especialmente el sur, que vive en la inestabilidad" y ha expresado su esperanza de que "cesen las hostilidades y los ataques".

"Al dejar esta tierra, los llevo en mi corazón; seguiremos trabajando juntos por la paz en todo Oriente Próximo, y me voy con el dolor y la búsqueda de la verdad de todas estas familias", ha añadido, en referencia a las víctimas de la explosión del puerto de Beirut. "La lucha armada no aporta ningún beneficio", ha insistido. "Si bien las armas son letales, la negociación, la mediación y el diálogo son constructivos; elijamos la paz como un camino y no solo como una meta", ha dejado como mensaje final para el pueblo libanés. Con su partida, la alegría se disipa y la realidad empieza a calar hondo. Esta mañana un dron israelí ha arrojado botes explosivos sobre una casa en la localidad sureña de Aitaroun, y, mientras él se dirigía a 150.000 feligreses, los aviones militares israelíes realizaban vuelos a baja altitud sobre los cielos de la región de la Becá, al este del Líbano.