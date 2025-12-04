Fondos europeos
Mogherini dimite como rectora del Colegio de Europa tras ser imputada por presunto fraude
La exjefa de la diplomacia de la UE Federica Mogherini anunció este jueves su dimisión como rectora del Colegio de Europa, puesto que ocupa desde mayo de 2020, tras su imputación por un caso de corrupción con fondos europeos que afecta a esta institución.
La policía belga detuvo el martes a Mogherini en el marco de una investigación sobre un supuesto fraude y corrupción en la contratación pública, entre otros delitos relacionados con una formación financiada por la Unión Europea para jóvenes diplomáticos, después de haber registrado la sede del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea y del Colegio de Europa en Brujas.
Además de las sedes de ambas instituciones, la policía también registró los domicilios de Mogherini y otros dos imputados en este caso. La italiana estuvo al frente de la política exterior del bloque entre 2014 y 2019. Desde septiembre de 2020, era rectora del prestigioso Colegio de Europa, una universidad en la que se forman buena parte de los diplomáticos de la UE.
Según 'Político', los otros dos imputados serían el exsecretario general del Servicio de Acción Exterior y actual director general de la Comisión Europea para Oriente Medio, el Norte de África y el Golfo, el también italiano Stefano Sannino, y Cesare Zegretti, codirector de la oficina de educación, formación y proyectos ejecutivos del Colegio de Europa.
